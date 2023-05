Terra Amara Anticipazioni 9 maggio 2023: Hunkar trema. Behice la tiene in pugno!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 9 maggio 2023 su Canale 5 rivelano che Berika vince le elezioni. Behice, infastidita, minaccia Hunkar...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 maggio, alle 14.10, Berika si candida come presidente dell'associazione e vince, anche grazie all'inaspettato voto di Fusun. Behice, che era convinta di avere la vittoria in tasca, si risente del risultato, ed indispettita allude ad uno scabroso segreto di Hunkar di cui sarebbe a conoscenza...

Terra Amara Anticipazioni: Berika vince alle elezioni!

Berika aveva annunciato di essere intenzionata a lasciare la guida dell'associazione, e, quindi, presto qualcun altro avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di nuovo presidente. Fusun, non appena ha appreso la notizia, non ha perso tempo, ed ha indirizzato l'attenzione delle altre verso Behice. Quest'ultima, detestando Hunkar perché innamorata di Fekeli, si è felicemente candidata: quel posto sarebbe dovuto essere suo, non della signora! Tuttavia, ora, a vincere le elezioni - con grande sorpresa dei più - è proprio Berika, la quale ha potuto contare persino sul voto dell'amica di Sermin!

Terra Amara Anticipazioni: Behice è furibonda...

Behice è inarrestabile. La donna, indispettita per il risultato delle elezioni, è determinata ad annientare Hunkar, e sa anche come fare. Mujgan, in un impeto di rabbia, le ha spifferato che, in verità, Adnan non è figlio di Demir, bensì di Yilmaz. Nonostante le abbia giurato di tenere la bocca chiusa, Behice si è diretta in fretta e furia dalla rivale in amore, e, con la scusa di essere passata soltanto per un saluto, ha fatto una chiara allusione alla questione delle paternità del primogenito di Zuleyha. Hunkar, allarmata, è andata a chiedere al figlio di rendere Leyla la sua unica vera erede: se si fosse venuto a sapere che l'ex meccanico è il padre naturale di Adnan, allora l'Akkaya avrebbe rivendicato attraverso lui il diritto di entrare in possesso dei loro beni! Lo Yaman, però, ha respinto con rabbia l'accorata richiesta della madre, dichiarando di non voler fare distinzioni tra i suoi bambini...

Hunkar sotto scacco, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 9 maggio 2023

La sorella del defunto Behzat non molla la presa. Behice continua a portare avanti il suo progetto di distruzione di Hunkar, tanto che torna all'attacco, facendo nuovamente accenno al fatto che lei è a conoscenza dello scabroso segreto della sua famiglia. La donna minaccia velatamente la signora, consigliandole di non ostacolarla: in quel caso, la smaschererà davanti a tutti. Hunkar, temendo il peggio, prende una drastica decisione. Nel tentativo di arginare un eventuale scandalo, la figlia della nonnina sta per andare a fare una scottante confessione a qualcuno...

