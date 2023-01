Terra Amara Anticipazioni 10 gennaio 2023: Zuleyha, disperata, tenta il suicidio!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 10 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha afferra una lametta: vuole morire!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 gennaio 2023, alle 14.10, Demir ha fatto portare via tutte le cose del piccolo Adnan, e Zuleyha è inconsolabile. Così, la giovane prima scrive una lettera per Yilmaz in cui gli confessa che il bambino è figlio suo, poi afferra una lametta per tagliarsi le vene...

Terra Amara Anticipazioni: L'agghiacciante scoperta di Zuleyha...

Zuleyha ha scoperto che Demir ha manomesso i freni dell'automobile di Yilmaz. Il marito, dunque, non soltanto aveva intenzione di far morire l'ex meccanico in un incidente stradale, ma ha persino messo a repentaglio la sua vita: su quel veicolo, infatti, stavano viaggiando proprio lei e Mujgan. Dopo averlo ferocemente accusato di essere uno spietato assassino, la Altun, approfittando del caos che si era venuto a creare alla tenuta, ha preso il piccolo Adnan ed è scappata!

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha sta per essere punita...

L'ex sarta ha raggiunto la villa di Fekeli, chiedendo all'Akkaya di permetterle di entrare. Vedendola sconvolta, quest'ultimo non ha esitato ad acconsentire alla sua richiesta... ma gli è costato caro. Venuto a sapere dove si nascondesse Zuleyha, lo Yaman si è diretto verso di lei, accompagnato dagli scagnozzi ai quali aveva dato l'ordine di sparare all'impazzata. Nel momento in cui un proiettile ha colpito alla schiena Yilmaz, la Altun ha capito di non poter più continuare a temporeggiare: doveva assecondare il consorte, e prepararsi ad accettare le conseguenze del suo gesto...

Zuleyha pronta al suicidio, nelle Anticipazioni del 10 gennaio 2023 di Terra Amara

Rincasati, Demir ha punito la ragazza nel peggiore dei modi possibili, ossia togliendole il bambino. Zuleyha, preso coscienza che, con alte probabilità, non si sarebbe mai più potuta ricongiungere con il piccolo Adnan, cade rapidamente in uno stato depressivo. Pertanto, la nuora di Hunkar prende una terribile decisione. Prima scrive una lettera per l'ex fidanzato in cui gli rivela che è il padre biologico del bimbo, e poi afferra una lametta. La Altun è pronta a mettere fine alla sua vita!

