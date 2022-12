Terra Amara Anticipazioni 10 dicembre 2022: Yilmaz affronta a brutto muso Fekeli!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 10 dicembre 2022 su Canale 5 rivelano che Demir ha una brutta discussione con Hunkar, e, parallelamente, Yilmaz ha un acceso confronto con Fekeli...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 dicembre 2022, alle 14.10, Fekeli è riuscito a far uscire di prigione Demir. Così, mentre il primo viene preso di petto da Yilmaz, il quale non capisce perché si sia prodigato per lui, lo Yaman se ne va via dalla villa con Zuleyha, Adnan e Nimet: non può accettare di vivere sotto lo stesso tetto di Hunkar, una madre che non ha creduto fino in fondo all'innocenza del figlio!

Terra Amara Anticipazioni: Demir esce di prigione ed affronta Hunkar!

Demir non ha accettato di assecondare il piano di Hunkar. Tuttavia, poco dopo è comunque uscito dal carcere. A grande sorpresa, infatti, Fekeli ha testimoniato affinché venisse scarcerato. Una volta rincasato, il signore di Cukurova è andato subito a prendere di petto la madre. I due hanno avuto una brutta discussione perché lo Yaman ha accusato Hunkar di averlo creduto capace di togliere la vita ad una persona, tanto che, invece di cercare le prove della sua innocenza, ha elaborato una stampalato stratagemma per permettergli di tornare a piede libero.

Terra Amara Anticipazioni: Demir se ne va di casa...

Al culmine della discussione con la mamma, l'imprenditore ha preso una drastica decisione. Demir, fuori di sé dalla rabbia, fa i bagagli, e se ne va di casa, portando via con sé sua moglie Zuleyha, suo figlio Adnan, e la nuova governante, Nimet. Tutti e quattro abbandonano la tenuta per trasferirsi in un hotel. Hunkar è sotto shock: non avrebbe mai e poi mai creduto che un giorno il figlio sarebbe potuto arrivare a tanto.

Yilmaz contro Fekeli, nelle Anticipazioni del 10 dicembre 2022 di Terra Amara

Yilmaz è furibondo tanto quanto lo Yaman. L'ex meccanico non riesce a capacitarsi di come sia possibile che il padrino abbia fatto in modo che il loro acerrimo nemico venisse rimesso in libertà. LAkkaya e Fekeli si confrontano, e quest'ultimo tenta di spiegargli che non poteva far finta di non avere la certezza che Demir fosse innocente. Il figlioccio, però, controbatte, insistendo su di un punto: indipendentemente dal fatto che lui abbia o meno le mani sporche del sangue di Sait, il rivale sarebbe dovuto restare chiuso in una cella, essendo una persona spregevole!

