Oggi, mercoledì 30 luglio 2025, in prima serata su Canale 5, in onda il settimo appuntamento con Temptation Island, il viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia.

Tutto pronto per gli ultimi due appuntamenti di questa intensa ed emozionante tredicesima edizione di Temptation Island. Le due ultime puntate andranno in onda oggi, mercoledì 30 e domani, giovedì 31 luglio, in prima serata su Canale 5.

Temptation Island: le anticipazioni della puntata di mercoledì 30 luglio

Nella puntata di questa sera sapremo il destino delle due coppie rimaste, quelle formate da Lucia e Rosario, Maria Concetta e Angelo. Proprio quest'ultimi si incontreranno al falò, come richiesto da Maria Concetta dopo che ha assistito alle confessioni della single Marianna. La tentatrice ha smascherato Angelo che le avrebbe chiesto di vedersi dopo la fine del programma. Maria Concetta quindi ha immediatamente chiesto un confronto con il fidanzato che aprirà l'appuntamento di questa sera.

Tempo di decisioni anche per Lucia e Rosario, per i quali, stando alle anticipazioni, ci saranno colpi di scena sorprendenti. Lucia, insieme al tentatore Andrea, avrebbe architettato una strategia per far ingelosire Rosario, fingendo un’intesa e una complicità che, in teoria, non dovevano andare oltre il semplice gioco. Tuttavia, vedendo i filmati, Rosario resterà profondamente scosso e chiederà un falò immediato.

Durante il confronto, spinto dalla paura di perdere la sua fidanzata, Rosario metterà da parte ogni esitazione, accettando di andare a convivere con Lucia. I due avevano lasciato il programma insieme, sembrando più uniti che mai.

Ma il lieto fine sembra essere è durato poco. Sempre secondo le anticipazioni, circa un mese dopo l’uscita dal programma (lo vedremo nella puntata di giovedì 31 luglio), Lucia ha deciso di lasciare Rosario, dichiarando di non essere più sicura dei suoi sentimenti. A peggiorare la situazione è arrivata una rivelazione clamorosa: Lucia avrebbe incontrato nuovamente Andrea lontano dalle telecamere. È stato lo stesso tentatore a inviare un video alla produzione come prova, dichiarandosi disponibile a parlare con Rosario e raccontando per filo e per segno quanto accaduto. Messa alle strette, Lucia ha ammesso l’incontro, ma ha negato che tra loro ci sia stato qualcosa di più.

Spazio anche ad un nuovo confronto inaspettato tra Alessio e Sonia. Il loro "viaggio nei sentimenti" riserverà un ultimo, decisivo capitolo: i due ex si ritroveranno faccia a faccia davanti al falò, in una scena carica di tensione, rimpianti e parole non dette. Secondo le anticipazioni pubblicate da Dagospia, nella puntata di questa sera, Alessio e Sonia torneranno al falò per un confronto finale. Un secondo round in cui l'avvocato vorrà chiarire, ancora una volta, le ragioni della sua scelta. Lo farà con tono pacato ma fermo, sottolineando i motivi per cui la loro storia non poteva più andare avanti.

