Stop a Il Paradiso delle Signore a maggio 2025: ecco quale Soap arriverà al suo posto su Rai1

Il Paradiso delle Signore va in pausa a maggio 2025. Scopriamo insieme quale altro appuntamento e quali altre storie ci faranno compagnia nel pomeriggio estivo di Rai1.

Il Paradiso delle Signore sta per prendersi una pausa. La Soap di Rai1 non ci farà compagnia durante l’estate e subirà uno stop a partire dal prossimo mese. Ma non rimarremo a bocca asciutta. Sì perché è previsto l’arrivo di un nuovo appuntamento che ci porterà in Spagna, per seguire le vicende – contemporanee – di due sorelle, protagoniste di Ritorno a Las Sabinas. Vediamo insieme tutte le novità in arrivo da maggio 2025 sulla rete ammiraglia Rai.

Il Paradiso delle Signore: la Soap si avvia alla conclusione della sua nona stagione

Il Paradiso delle Signore si sta avviando alla conclusione di nona stagione intensa e piena di colpi di scena. Le trame che abbiamo seguito e che ancora stiamo seguendo su Rai1, ci lasciano ogni giorno con il fiato sospeso anche se, a onor del vero, sono tre le storyline che più ci attraggono e che coinvolgono Marcello, Adelaide, Odile, Umberto, Marta, Tancredi e Odile. Presto scopriremo come si evolveranno alcuni degli intrighi più importanti della Soap, in questo anno, e sapremo anche se Odile scoprirà che Umberto è suo padre, verità appena emersa. Capiremo anche come reagirà Marcello e se per Rosa ci sarà una chance con lui e o se invece la Camilli cederà al fascino di Tancredi.

A maggio 2025 Stop a Il Paradiso delle Signore

Non manca molto a scoprire come si risolveranno le trame di cui vi abbiamo parlato poco prima e quelle che, in modo collaterale, continuano ad appassionarci ogni pomeriggio su Rai1. Sono poche le puntate che rimangono da vedere della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, che si concluderà venerdì 3 maggio 2025. Attenzione perché si prenderà delle brevi pause nel mese di aprile e forse pure il 1° maggio. Quindi manca davvero molto poco al gran finale, sicuramente aperto, di questa stagione tra le migliori – a nostro avviso – degli ultimi anni.

Il Paradiso delle Signore mancherà sino a settembre 2025, sino ai primi del mese come di consueto. Passeremo l’estate senza la compagnia del grande magazzino ma non ci sentiremo soli. Sì perché su Rai1 è in arrivo una storia altrettanto intrigante, che racconterà la vita di due sorelle, pronte a sfidare tutto e tutti nelle belle terre di Spagna. Dal 5 maggio 2025 arriva Ritorno a Las Sabinas.

Ritorno a Las Sabinas prende il posto de Il Paradiso delle Signore

Dal 5 maggio 2025 Il Paradiso delle Signore lascerà il posto a Ritorno a Las Sabinas, una serie di 70 episodi e una sola stagione, autoconclusiva – non sono previste nuove puntate – diretta da Jordi Frades e andata in onda, per la prima volta, a ottobre 2024 su Disney + Spagna. La serie vede il ritorno di Celia Freijeiro, conosciuta in italia per il ruolo di Adela Silva, la prima delle sorelle protagoniste di Sei Sorelle. Con lei un nutrito cast di attori tra cui Olivia Molina, Ángela Molina (madre di Olivia) e Andrés Velencoso.

Ritorno a Las Sabinas racconta la storia delle sorelle Molina Montalvo, Gracia e Paloma (Celia Freijeiro e Olivia Molina) che si ritrovano dopo anni di lontananza nel loro paese natale. Le due devono occuparsi del padre Emilio (Nancho Novo) e per salvare la loro tenuta, ormai in grossa crisi finanziaria. Questo ritorno inaspettato e improvviso costringe entrambe ad affrontarsi e confrontarsi ma anche a fare i conti con il passato, non sempre bello da ricordare. Amori e legami di una volta, che per tanto tempo hanno cercato di dimenticare, riaffiorano violentemente e sembrano metterle davanti a una scelta obbligata: affrontare i propri fantasmi.

