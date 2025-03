Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ecco quando si concluderà la nona stagione della Soap. La data è vicina!

Anticipazioni TV

L'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 9 ha una data ed è molto vicina. Ma quando saluteremo questa avvincente nona stagione. Scopriamolo insieme e vediamo quale sarà il futuro dell'amata Soap di Rai1.

Manca poco, non pochissimo ma la data è vicina. Il Paradiso delle Signore 9 sta per concludersi. Le trame di questa nona stagione, avvincente e piena di colpi di scena, stanno per avviarsi al gran finale e si attendono grandi sorprese così come grandi ritorni. Questo momento ha ufficialmente una data, dietro l’angolo. Ma quando dovremo salutare, per l’estate, la nostra amata Soap di Rai1? Ve lo riveliamo e vi diciamo anche cosa potrebbe accadere.

Il Paradiso delle Signore: ecco la data dell’ultima puntata della nona stagione

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore è stata, a nostro avviso, una delle migliori stagioni di questa Soap, nata come una Fiction in prima serata su Rai1. Le trame che ancora stiamo seguendo sul primo canale della Rai ci stanno lasciando sempre più intrigati e innamorati delle vicende legate al grande magazzino ora guidato da Roberto ma anche di quelle del loro rivale, la Galleria Milano Moda. Come tutte le cose belle anche le puntate de Il Paradiso delle Signore 9 sono destinate a finire. C’è la data ufficiale ed è venerdì 2 maggio 2025. Sarà in questo giorno che saluteremo Marta e i suoi per qualche tempo.

Stop in arrivo per Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore si fermerà per tutto il periodo estivo, come di consueto, e il suo ritorno è previsto per le prime settimane di settembre 2025, per una nuova appassionante stagione. La Soap si fermerà anche qualche giorno nelle settimane precedenti al 2 maggio 2025. Subirà uno stop il 21 aprile 2025, giorno di Pasquetta, e pure il 25 aprile 2025. In previsione dell’ultima puntata non dovrebbero esserci invece pause il 1° maggio 2025 e in caso di cambiamenti vi terremo aggiornati.

Come finirà Il Paradiso delle Signore 9?

Il Paradiso delle Signore finirà, come abbiamo detto, il 2 maggio 2025. La Soap si fermerà per l’estate ma prima dovrà chiarire alcuni punti lasciati in sospeso già da ora. Prima di tutto Adelaide dovrà tornare a Milano e spiegare una volta per tutte cosa l’abbia spinta a far perdere le sue tracce. La Contessa dovrà anche rivelare come sta e se la sua salute sia migliorata. Non sappiamo quello che racconterà ma siamo certi che la Di Sant’Erasmo tornerà. Rimangono però diversi altri nodi da sciogliere e scopriremo se Enrico riuscirà a uscire dal programma protezione testimoni e ritornerà a fare il medico – magari non a Roma ma a Milano per stare accanto a Marta – e se Odile scoprirà chi è il suo vero padre. Sulla contessina pende anche un’altra domanda ovvero quella che ci fa chiedere se il suo rapporto con Matteo diventerà qualcos’altro e se tra loro trionferà l’amore. E stesso interrogativo anche per Delia e Gianlorenzo, messi a dura prova da Giulia. Vedremo anche se Rosa continuerà a vedere con occhi diversi, da tutti, il nipote di Adelaide. Tancredi l’ha incantata e dalla loro intervista tutto è cambiato.

Sono tante le domande che sono ancora in sospeso e che troveranno sicuramente risposta alla fine della stagione ma molte altre rimarranno aperte, per poter essere risolte nella nuova stagione, già prevista e confermata.

Quando tornerà Il Paradiso delle Signore?

Il Paradiso delle Signore ci lascerà il 2 maggio 2025 ma dopo una cattiva notizia vi vogliamo lasciare con una bella novità. La Soap è già stata confermata e tornerà, con la decima stagione, il prossimo settembre (2025). Non abbiamo ancora notizie sulla sua trama ma come sempre vi terremo aggiornati su questo argomento ma siamo certi che sarà fantastica come quella che ancora stiamo seguendo dal lunedì al venerdì, alle ore 16.00, su Rai1.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.