Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 7 aprile 2025: Umberto è sconvolto. Ora sa la verità e cambia tutto!

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 7 aprile 2025 su Rai1 Umberto sarà sconvolto dalla verità che Adelaide gli ha confessato mentre Lea giocherà sporco con Enrico. Scopriamo insieme le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 7 aprile 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Umberto sarà molto turbato dalla verità che la Contessa gli ha rivelato prima di entrare in sala operatoria. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci dicono che Guarnieri sarà molto nervoso e non riuscirà a ritrovare la calma, non dopo quello che ha saputo. Intanto Enrico, che ha operato Adelaide, tornerà a casa stremato ma felice che le cose siano andate come voleva. Anita insisterà con lui affinché partano per l’America e Lea, che non ha gettato la spugna di lasciare l’Italia insieme al cognato, cercherà di fare leva sui suoi sensi di colpa per riuscire a realizzare i suoi programmi. La nuova collezione del Paradiso verrà finalmente esposta in vetrina ma qualcosa non va come da tutti previsto. Le Veneri e tutto lo staff del grande magazzino non si perderanno d’animo e si rimetteranno a lavoro mentre Guido informerà Odile che Marina Valli, l’attrice protagonista del film per cui hanno scritto la canzone lei e Matteo, vuole incontrare lei e Portelli. Il produttore darà poi al fratello di Marcello una notizia che lo lascerà piuttosto agitato. Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 7 aprile 2025: Una verità sconvolge Umberto

Adelaide è stata operata d’urgenza. Per la Contessa non c’era più tempo e si doveva correre, immediatamente, ai ripari. Enrico ha annullato la sua partenza ed è corso in ospedale per occuparsi dell’intervento, che – grazie alla sua bravura – è andato bene e per la Di Sant’Erasmo ora non rimane che attendere il tempo necessario per rimettersi di nuovo in piedi. Tempo che servirà anche a Umberto per riprendersi e trovare un modo per affrontare la grande novità che la cognata gli ha rivelato prima di entrare in sala operatoria e che gli ha cambiato la vita in un istante. Adelaide ha confessato a Guarnieri che Odile è figlia sua!

Il Paradiso delle Signore: Lea gioca sporco con Enrico

Umberto dovrà mantenere, per il momento, il silenzio e attendere di riparlare con Adelaide e poi con Odile del grande segreto che ha scoperto. Finita l’operazione, Enrico potrebbe essere libero di partire e Anita tornerà a insistere con suo padre affinché parta per l’America insieme a lei e a sua zia. La bambina non vorrà giustamente allontanarsi dal padre e insisterà senza sosta e Lea le darà manforte, giocando sporco. La donna farà leva sul senso di colpa del cognato e penserà di fare lo stesso anche con Marta. Intanto il Paradiso metterà in vetrina la sua nuova collezione, che però non avrà il successo previsto. Tutti i dipendenti del grande magazzino si rimetteranno al lavoro, non perdendo neanche per un istante la voglia di fare.

Matteo e Odile pronti a fare una nuova importante conoscenza, ecco cosa succederà ne Il Paradiso delle Signore

Guido Castelli informerà Odile che Marina Valli, l’attrice del film per cui lei e Matteo hanno scritto la canzone, è stata talmente entusiasta del loro lavoro, da volerli conoscere. La contessina ne sarà felice e pure Portelli, a cui il produttore darà però un’altra notizia che lo lascerà molto perplesso. Cosa gli riferirà? Si tratterà di una novità che lo porterà a fare una scelta difficile e che lo allontanerà da Odile, a cui non ha ancora rivelato il proprio amore?

