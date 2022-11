Stasera in TV: Film, Serie TV e Programmi di Oggi Domenica 6 Novembre 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Il Richiamo della Foresta, La promessa dell'assassino, Mister Link, Cani sciolti, Il cavaliere pallido, Transformers 4: L'era dell'estinzione. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Mina Settembre 2, NCIS: Los Angeles e Bull, Che Tempo Che Fa, Le Iene presentano Inside: chi ha ucciso il sindaco Vassallo?.

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 6 Novembre 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Richiamo della Foresta, La promessa dell'assassino, Mister Link, Cani sciolti, Il cavaliere pallido, Transformers 4: L'era dell'estinzione, Sweetheart, Un fantasma per amico, Il cavaliere pallido, Esprimi un desiderio, Fantozzi - Il ritorno, Orizzonti lontani, Il principe delle donne.

Film in Primo Piano Stasera in TV

Il Richiamo della Foresta , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Canale 5 : film avventura del 2020 di Chris Sanders, con Karen Gillan, Harrison Ford, Dan Stevens, Jean Louisa Kelly, Omar Sy, Wes Brown e Terry Notary.



Trama del film : Basato sull'omonimo romanzo di Jack London, Il Richiamo della Foresta porta sul grande schermo la storia di Buck, un cane dal cuore d’oro, la cui tranquilla vita domestica è sconvolta quando viene improvvisamente portato via dalla sua casa in California e trapiantato nella natura selvaggia dello Yukon canadese durante la Corsa all'oro degli anni 1890. Come nuova recluta di una squadra di cani da slitta, Buck vive uno straordinario viaggio di formazione che lo porterà a trovare il suo vero posto nel mondo e a diventare padrone di se stesso.



Trailer del Film :



Il Richiamo della Foresta: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Trama del Film : Una prostituta muore durante il parto. Un'infermiera, interpretata da Naomi Watts, si ritrova a indagare sull'identità della giovane e viene coinvolta in un'operazione della polizia su un grosso giro di prostituzione gestito dalla mafia russa...

Trama del Film: Il film è ambientato nel 1986 e vede protagonista il carismatico Sir Lionel Frost, che si considera il migliore investigatore del mondo per quanto riguarda creature mitologiche e mostri. Il problema è che che nessun esponente dell'alta società sembra riconoscergli questa abilità. Un giorno riceve una lettere e si rende conto di trovarsi di fronte alla possibilità di poter catturare "the missing link" (l'anello mancante), una creatura leggendaria di cui nessuno è ancora riuscito a provare l'esistenza....



Trailer del Film:



Mister Link: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Tutti gli altri Film questa sera in TV:

Cani sciolti , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su TV8 : film azione, poliziesco, drammatico del 2013 di Baltasar Kormákur, con Mark Wahlberg, Denzel Washington, James Marsden, Bill Paxton, Paula Patton, Edward James Olmos, Robert John Burke, Fred Ward, James Rawlings e Patrick Fischler.

, il in onda : film azione, poliziesco, drammatico del 2013 di Baltasar Kormákur, con Mark Wahlberg, Denzel Washington, James Marsden, Bill Paxton, Paula Patton, Edward James Olmos, Robert John Burke, Fred Ward, James Rawlings e Patrick Fischler.

Sweetheart, il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4: film thriller, horror del 2019 di J. D. Dillard, con Kiersey Clemons, Emory Cohen, Hanna Mangan-Lawrence e Andrew Crawford.

Un fantasma per amico, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie: film family, fantasy del 2013 di Alain Gsponer, con Jonas Holdenrieder, Emily Kusche, Nico Hartung, Herbert Knaup, Bettina Stucky e Uwe Ochsenknecht.

Il cavaliere pallido, il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris: film western del 1985 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Michael Moriarty, Carrie Snodgress, Chris Penn, Richard Dysart, Sydney Penny, Richard Kiel, Doug McGrath, Charles Hallahan, Marvin J. McIntyre, Fran Ryan, Richard Hamilton, Graham Paul, Jeffrey Weissman, Allen Keller, Kathleen Wygle e John Russell.

Esprimi un desiderio, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5: film commedia, drammatico, sentimentale del 2017 di Peter DeLuise, con Jessy Schram, Luke MacFarlane, Marcus Rosner, David Lewis, Drew Ray Tanner, Barbara Pollard e Yvonne Chapman.

Fantozzi - Il ritorno, il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34: film comico del 1996 di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Gigi Reder, Anna Mazzamauro, Maria Cristina Maccà, Maurizio Mattioli, Angelo Bernabucci, Antonio Allocca, Paolo Paoloni, Nello Riviè, Fabio Traversa, Achille Brugnini, Tony Brennero, Giuliano Ghiselli e Walter Nudo.

Orizzonti lontani, il film in onda stasera in tv alle 21 su Warner TV: film western del 1957 di Gordon Douglas, con Alan Ladd, Virginia Mayo, Edmond O'Brien, Anthony Caruso, Julie Bishop, John Qualen, Don Castle e David Ladd.

Transformers 4: L'era dell'estinzione, il film in onda stasera in tv alle 21 su 20: film azione, fantascienza del 2014 di Michael Bay, con Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Jack Reynor, Nicola Peltz, Sophia Myles, Kelsey Grammer, Titus Welliver, Bingbing Li, T.J. Miller, James Bachman, Thomas Lennon e Charles Parnell.

, il in onda : film azione, fantascienza del 2014 di Michael Bay, con Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Jack Reynor, Nicola Peltz, Sophia Myles, Kelsey Grammer, Titus Welliver, Bingbing Li, T.J. Miller, James Bachman, Thomas Lennon e Charles Parnell. Il principe delle donne, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film commedia del 1992 di Reginald Hudlin, con Eddie Murphy, Halle Berry, Robin Givens, David Alan Grier, Martin Lawrence, Grace Jones, Geoffrey Holder, Eartha Kitt e Chris Rock.

Serie TV e Fiction Stasera in TV:

Mina Settembre 2, in onda dalle 21.25 su Rai 1

NCIS: Los Angeles e Bull, in onda dalle 21 su Rai 2

Young Sheldon, in onda dalle 21.15 su Italia 2

Grey's Anatomy, in onda dalle 21.20 su La7D

I misteri di Brokenwood, in onda dalle 21.10 su Giallo

, in onda Il ritorno di Colombo, in onda dalle 21.10 su Top Crime

Tutti gli altri programmi della prima serata di oggi

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: