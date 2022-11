Mina Settembre: Questa sera su Rai 1 il Finale di Stagione. Mina perderà il lavoro?

Anticipazioni TV

Si conclude Stasera, alle 21.25 su Rai 1, la Seconda Stagione di Mina Settembre, la fiction con Serena Rossi ispirata ai libri di Maurizio De Giovanni. Ecco le Anticipazioni dell'Ultima Puntata.

E anche Mina Settembre, la seguitissima fiction con Serena Rossi, volge al termine, o meglio è la Seconda Stagione a essere arrivata alla fine. Questa Sera, alle 21.25 su Rai 1, andrà in onda l'Ultima Puntata. Alcuni nodi verranno al pettine, altre questioni, come sempre succede nelle serie e nelle fiction, rimarranno in sospeso, pronte per essere risolte in un futuro, si spera, prossimo.

In ogni modo, il Finale di Stagione è appassionante e imprevedibile, quindi merita sicuramente la visione. Insieme a Serena Rossi troviamo Giuseppe Zeno, Marisa Laurito, Christiane Filangieri, Valentina D'Agostino, Antonia Liskova. La regia è sempre di Tiziana Aristarco.

Mina Settembre: Dove eravamo rimasti?

Nella scorsa puntata di Mina Settembre, Mina è dovuta tornare a Procida da Gianluca, che l'ha informata di essersi innamorato di Juliette, che è la proprietaria della pensione dove il ragazzo soggiorna. Fra i due c'è stato qualcosa, ma poi è arrivato il marito di Juliette a rovinare tutto e a portare tensione. L'uomo è un ex tossicodipendente, e anche se lui e Juliette si amano ancora, Mina ha dovuto convincerlo a farsi curare, mentre Gianluca, che nel frattempo si è riconciliato con Irene, ha accettato la situazione. Titti, invece, è stata costretta a rivelare a Giordano di aver visto Max, e Giordano si è arrabbiato ed è andato via di casa. Per fortuna, anche grazie a Mina, è tornato sui propri passi e lui e Titti hanno deciso di anticipare il matrimonio. Irene ha incontrato il marito Paolo, che le ha detto di essersi innamorato di un'altra. Non è stato facile per la cara amica di Mina accettare la nuova realtà dei fatti. Mina ha poi conosciuto Viola, una ragazzina problematica e aggressiva che vive in una casa famiglia. Sulle prime le due sono andate d'accordo, ma poi Viola ha chiesto a Mina di indagare sulla sua madre biologica. L'assistente sociale l'ha trovata e si è presentata a casa sua parlando di Viola, e in tutta risposta la donna l'ha denunciata. Fra Mina e Domenico l'atmosfera è tornata normale, ma lui ha continuato a stare con Giulia. Zia Rosa, infine, è andata da Olga all'insaputa della nipote. Con lei c'era il Generale.

Mina Settembre: Anticipazioni dell'Ultima Puntata della Seconda Stagione

Anche il Finale di Stagione di Mina Settembre si articola in due episodi: With a little help... e Andare a vedere.

With a little help...

Dopo la denuncia della madre di Viola, la ragazzina problematica di cui Mina si occupa da poco, l'assistente sociale dal cappottino rosso viene sospesa dalla sua professione e, molto a malincuore, si vede costretta a lasciare il consultorio. Domenico, nel vedere la donna così disperata, quasi si commuove, e quindi prende in mano la situazione e prova a convincere la mamma biologica di Viola a ritirare la denuncia.

Andare a vedere

Il giorno del matrimonio di Titti si avvicina e le sue amiche sono molto felici e davvero emozionate. Eppure c'è qualcosa che non va, e che rischia di rovinare un momento così bello. Nel frattempo Olga è tornata a casa dalla lunga crociera, ma la storia che racconta a Mina fa acqua da tutte le parti.

Appuntamento dunque Questa Sera, alle 21.25 su Rai 1, con l'Ultima puntata della Seconda Stagione di Mina Settembre.