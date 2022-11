Stasera in TV: Film, Programmi e Serie TV di Oggi Sabato 12 Novembre 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV:I Segreti di Wind River, Guida romantica a posti perduti, Lo chiamavano Trinità, Minions, Il Processo di Norimberga, Red Dragon, La stangata. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Ballando con le Stelle, Blue Bloods, Sapiens - Un solo pianeta, Tu Si Que Vales.

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 12 Novembre 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: I Segreti di Wind River, Guida romantica a posti perduti, Lo chiamavano Trinità, Minions, Il Processo di Norimberga, Red Dragon, La stangata, Lo squalo 4: la vendetta, Manhattan Gigolò, Gli indifferenti, Noi uomini duri, Duro da uccidere, Doppia identità

Tutti i Film questa sera in TV:

I Segreti di Wind River , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4 : azione, thriller del 2017 di Taylor Sheridan, con Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Jon Bernthal, Kelsey Asbille, Julia Jones, Norman Lehnert, Martin Sensmeier, Gil Birmingham, Graham Greene, Ian Bohen, Eric Lange, Hugh Dillon e Tantoo Cardinal.

Guida romantica a posti perduti , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film drammatico del 2020 di Giorgia Farina, con Clive Owen, Jasmine Trinca, Irène Jacob, Andrea Carpenzano, Edoardo Gabbriellini e Teco Celio.

Lo chiamavano Trinità , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rete 4 : commedia. western del 1970 di Enzo Barboni, con Terence Hill, Bud Spencer, Farley Granger, Steffen Zacharias, Dan Sturkie, Gisela Hahn, Elena Pedemonte, Luciano Rossi, Ezio Marano, Michele Cimarosa, Remo Capitani, Ugo Sasso, Gigi Bonos, Fortunato Arena e Dominic Barto.

Minions , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1 : animazione, commedia del 2015 di Kyle Balda e Pierre Coffin, con le vodi italiane di Luciana Littizzetto, Fabio Fazio, Riccardo Rossi, Selvaggia Lucarelli e Alberto Angela.

Il Processo di Norimberga , il film in onda stasera in tv su La7: drammatico, storico, guerra del 2000 di Yves Simoneau, con Alec Baldwin, Brian Cox, Christopher Plummer, Jill Hennessy, Christopher Heyerdahl, Roger Dunn, David McIlwraith, Christopher Shyer, Hrothgar Mathews e Herbert Knaup.

Red Dragon , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : thriller del 2002 di Brett Ratner, con Edward Norton, Anthony Hopkins, Ralph Fiennes, Emily Watson, Philip Seymour Hoffman, Harvey Keitel, Mary-Louise Parker, Anthony Heald, Tyler Patrick Jones, Anthony Reynolds, Hillary Straney e Tom Verica.

Lo squalo 4: la vendetta , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : avventura, horror del 1987 di Joseph Sargent, con Lorraine Gary, Lance Guest, Mario Van Peebles, Michael Caine, Karen Young, Judith Barsi, Lynn Whitfield, Mitchell Anderson, Jay Mello, Cedric Scott, Charles Bowleg, Melvin Van Peebles, Mary Smith e Edna Billotto.

Manhattan Gigolò , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : erotico del 1986 di Amasi Damiani, con Gianni Dei, Andrea Rebecca Johnson, Aris Ileopulos e Joel Kiddings.

Gli indifferenti , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Storia : film drammatico del 1964 di Francesco Maselli, con Claudia Cardinale, Rod Steiger, Shelley Winters, Tomas Milian, Paulette Goddard, Consalvo Dell'Arti, Adriana Facchetti, Aurelio Marconi e Bruno Scipioni.

Noi uomini duri , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : commedia del 1987 di Maurizio Ponzi, con Enrico Montesano, Renato Pozzetto, Isabel Russinova, Novello Novelli, Alessandra Mussolini, Maria Pia Casilio, Mariangela Giordano, Ovidio Martucci e Antonella Vitale.

Duro da uccidere , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : azione del 1990 di Bruce Malmuth, con Steven Seagal, Kelly Le Brock, Bill Sadler, Frederick Coffin, Bonnie Burroughs, Andrew Block, Branscombe Richmond, Lou Beatty Jr., Zachary Rosencrantz, James Di Stefano, Dean Norris, Francesca P. Roberts e Charles Boswell.

Doppia identità , il film in onda stasera in tv alle 21 su Warner TV : poliziesco del 1989 di Sondra Locke, con Theresa Russell, Jeff Fahey, George Dzundza, Nicholas Mele, Charles McCaughan, Alan Rosemberg, Eli Danker e Lynne Thigpen.

La stangata , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven : commedia, srammatico, poliziesco del 1973 di George Roy Hill, con Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw, Charles Durning, Ray Walston, John Heffernan, Jack Kehoe, Sally Kirkland, Dana Elcar, Harold Gould, Dimitra Arliss, Eileen Brennan e Robert Earl Jones.

, il in onda : commedia, srammatico, poliziesco del 1973 di George Roy Hill, con Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw, Charles Durning, Ray Walston, John Heffernan, Jack Kehoe, Sally Kirkland, Dana Elcar, Harold Gould, Dimitra Arliss, Eileen Brennan e Robert Earl Jones. Un Principe per mamma, il film in onda stasera in tv alle 21.20 su TV2000: commedia, sentimentale, family del 2011 di Ron Oliver, con Kellie Martin, Simon Kassianides, Kiernan Shipka, Nick Ullett, Rod Myers, Shirley Benyas, M.R. Wilson, Emma-Lee Hess, Caroline L Price, Dan Pesta e Olivia Wickline

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

