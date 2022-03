Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 4 Marzo 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Flags of Our Fathers, La Promessa dell'Alba, L'uomo nel mirino, La Migliore Offerta, Mamma, ho perso l'aereo. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Il cantante mascherato, NCIS e NCIS: Hawai'i, Fosca Innocenti, Propaganda Live, Fratelli di Crozza.

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 4 Marzo 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Flags of Our Fathers, La Promessa dell'Alba, L'uomo nel mirino, La Migliore Offerta, Mamma, ho perso l'aereo, The Transporter Legacy, Smiley, Le dolci zie, Now You See Me 2: I maghi del crimine.

Tutti i Film questa sera in TV:

Flags of Our Fathers , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film guerra del 2006 di Clint Eastwood, con Ryan Phillippe, Adam Beach, Jesse Bradford, Jamie Bell, Joseph Cross, Neal McDonough, Paul Walker, Barry Pepper, John Benjamin Hickey, Matt Huffman, Robert Patrick, Stark Sands, Tom Verica, Jason Gray-Stanford, John Slattery, Melanie Lynskey e Tom McCarthy.

, il in onda : film guerra del 2006 di Clint Eastwood, con Ryan Phillippe, Adam Beach, Jesse Bradford, Jamie Bell, Joseph Cross, Neal McDonough, Paul Walker, Barry Pepper, John Benjamin Hickey, Matt Huffman, Robert Patrick, Stark Sands, Tom Verica, Jason Gray-Stanford, John Slattery, Melanie Lynskey e Tom McCarthy. La Promessa dell'Alba , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 3 : film biografico, drammatico, sentimentale del 2017 di Eric Barbier, con Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon, Jean-Pierre Darroussin, Catherine McCormack, Finnegan Oldfield e Zoe Boyle.

, il in onda : film biografico, drammatico, sentimentale del 2017 di Eric Barbier, con Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon, Jean-Pierre Darroussin, Catherine McCormack, Finnegan Oldfield e Zoe Boyle. The Transporter Legacy , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1 : film azione del 2015 di Camille Delamarre, con Ed Skrein, Ray Stevenson, Lenn Kudrjawizki, Loan Chabanol, Radivoje Bukvic, Robbie Nock, Anatole Taubman e Gabriella Wright.

, il in onda : film azione del 2015 di Camille Delamarre, con Ed Skrein, Ray Stevenson, Lenn Kudrjawizki, Loan Chabanol, Radivoje Bukvic, Robbie Nock, Anatole Taubman e Gabriella Wright. L'uomo nel mirino , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film polizesco del 1977 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Sondra Locke, Pat Hingle, William Prince, Michael Cavanaugh, Carole Cook, Mara Corday, Samantha Doane, Doug McGrath, Bill McKinney, Jeff Morris e Roy Jenson.

, il in onda : film polizesco del 1977 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Sondra Locke, Pat Hingle, William Prince, Michael Cavanaugh, Carole Cook, Mara Corday, Samantha Doane, Doug McGrath, Bill McKinney, Jeff Morris e Roy Jenson. Smiley , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film horror del 2012 di Michael J. Gallagher, con Caitlin Gerard, Melanie Papalia, Shane Dawson, Andrew James Allen, Roger Bart, Keith David, Toby Turner e Michael Traynor.

, il in onda : film horror del 2012 di Michael J. Gallagher, con Caitlin Gerard, Melanie Papalia, Shane Dawson, Andrew James Allen, Roger Bart, Keith David, Toby Turner e Michael Traynor. Le dolci zie , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film erotico del 1975 di Mario Imperoli, con Femi Benussi, Pupo De Luca, Patrizia Gori, Mario Maranzana, Marisa Merlini, Pascale Petit e Jean Claude Verne'.

, il in onda : film erotico del 1975 di Mario Imperoli, con Femi Benussi, Pupo De Luca, Patrizia Gori, Mario Maranzana, Marisa Merlini, Pascale Petit e Jean Claude Verne'. La Migliore Offerta , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film drammatico, thriller del 2012 di Giuseppe Tornatore, con Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Sutherland, Sylvia Hoeks, Philip Jackson, Dermot Crowley e Liya Kebede.

, il in onda : film drammatico, thriller del 2012 di Giuseppe Tornatore, con Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Sutherland, Sylvia Hoeks, Philip Jackson, Dermot Crowley e Liya Kebede. Now You See Me 2: I maghi del crimine , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film azione, commedia, thriller del 2016 di Jon M. Chu, con Daniel Radcliffe, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Michael Caine, Ben Lamb, Lizzy Caplan, Dave Franco, Sanaa Lathan, Jay Chou, Justine Wachsberger e David Warshofsky.

, il in onda : film azione, commedia, thriller del 2016 di Jon M. Chu, con Daniel Radcliffe, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Michael Caine, Ben Lamb, Lizzy Caplan, Dave Franco, Sanaa Lathan, Jay Chou, Justine Wachsberger e David Warshofsky. Mamma, ho perso l'aereo, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film commedia del 1990 di Chris Columbus, con Macaulay Culkin, John Heard, Catherine O'Hara, Joe Pesci, Daniel Stern, Anna Slotky, Michael Maronna, Devin Ratray, Gerry Bamman, Daiana Campeanu, John Candy, Kieran Culkin, Jedidiah Cohen, Angela Goethals, Larry Hankin, Kristin Minter, Senta Moses, Hillary Wolf e Roberts Blossom.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: