Fosca Innocenti: Stasera l’Ultima Puntata della Fiction di Canale5 con Vanessa Incontrada

Anticipazioni TV

Vanessa Incontrada è il Vice Questore Fosca Innocenti a capo di una squadra investigativa nella nuova fiction Mediaset. Stasera va in onda la quarta e ultima puntata.

Va in onda questa sera venerdì 4 marzo alle 21:46 su Canale5 la quarta e ultima puntata nuova serie Fosca Innocenti, che vede protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli altri, anche Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, Francesco Leone, Claudio Bigagli e Irene Ferri. Si tratta di una serie in cui il realismo poliziesco e i paesaggi della Toscana si uniscono alla leggerezza della commedia sentimentale.

Vanessa Incontrada interpreta la protagonista Fosca Innocenti, Vice Questore a capo della squadra investigativa composta dalle ispettrici Giulia De Falco (Noferini), Rosa Lulli (Dazzi) e dall’agente Pino Ricci (Leone). La protagonista ha un istinto straordinario che la rende capace di riconoscere odori e profumi e dal quale si lascia guidare per risolvere i suoi intricati casi. Fosca è felice e ostinatamente single, vive in un casale di campagna con Bice (Trasselli), una donna anziana che la aiuta a gestire la proprietà e che si prende cura di lei sin da quando era una bambina. Fosca ama la natura e gli animali e adora fare lunghe passeggiate sul suo cavallo Sansone nei campi di girasole che circondano il suo casale. Qual è il punto debole della nostra protagonista? Il suo migliore amico Cosimo, interpretato da Francesco Arca, titolare dell'enoteca vicina al commissariato.

Fosca Innocenti: la trama dell'ultima puntata in onda stasera 4 marzo 2022

Il caso da risolvere è quello dell’omicidio di Don Rocco. Mentre è in corso il suo funerale, Fosca Innocenti individua tra i partecipanti alla cerimonia una certa Greta, ex prostituta che soggiornava in canonica. Don Rocco le aveva dato ospitalità sperando di convincere la ragazza a cambiare vita. Intanto, si registrano frizioni tra Cosimo e la Fosca. Lo sbadato oste partirà per New York lasciandola da sola a risolvere casi ad Arezzo? Oppure finalmente scoppierà la passione tra i due amici?

La serie, prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI, si articola in quattro puntate da 100' l'una. Soggetto e sceneggiatura sono di Dido Castelli e Graziano Diana. Le riprese sono state realizzate in collaborazione con Toscana Film Commission, la Fondazione Arezzo Intour e il Comune di Arezzo.

