Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 25 Dicembre 2020

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 25 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Gli eroi del Natale, Natale al Plaza, Natale da chef, Peter Pan, Non ci resta che piangere, Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re, Via col vento, Piccole donne, Chicago, Un Natale per due, Pane, amore e fantasia, Die Hard 2, Senti chi parla.

Gli eroi del Natale: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.40

(Animazione, 2017, durata: 86 Min)

Un film di Timothy Reckart con le voci originali di Steven Yeun, Keegan Michael Key, Aidy Bryant, Gina Rodriguez, Zachary Levi, Christopher Plummer, Ving Rhames, Kelly Clarkson, Oprah Winfrey, Mariah Carey, Tyler Perry e Tracy Morgan



Gli eroi del Natale: Il trailrer ufficiale italiano del film - HD



Trama del Film Gli eroi del Natale: Sei mesi dopo l'apparizione dell'angelo che annuncia alla Madonna la maternità, un asinello riesce a scappare dalla macina in cui lavora, aiutato da suo padre e da un amico, il colombo Dave. Nella fuga, l’animale si ferisce a una zampa e per ripararsi sceglie proprio la casa di Giuseppe e Maria, che hanno appena concluso la loro festa di nozze.

La donna si prende cura del giovane asino e lo chiama Bo, poi svela a suo marito di aspettare un bambino. Nel frattempo i tre re Magi, trasportati dai cammelli Felix, Cyrus e Deborah, giungono al palazzo di Erode, proprio durante un censimento. I tre uomini spiegano di avere portato in dono oro, incenso e mirra. L'imperatore, non gradendo la loro presenza, li manda a Betlemme, incaricando un cacciatore con due feroci cani - Thaddeus e Rufus - di trovare e uccidere il nuovo re...

Natale al Plaza: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.05

(Drammatico, Sentimentale, Commedia, 2019, durata: 84 Min)

Un film di Ron Oliver con Elizabeth Henstridge, Ryan Paevey, Bruce Davison, Julia Duffy, Karen Holness, Nelson Wong, Wanda Cannon, Adam Hurtig e Robert Street.



Natale al Plaza: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Natale al Plaza: Il film è ambientato a New York durante le festività natalizie. Jessica Cooper, specializzata in archivi storici, viene incaricata di organizzare una mostra al Plaza Hotel, che racconti la storia del Natale nel celebre albergo newyorkese. Quando arriva al Plaza, Jessica incontra Nick Perrelli, un affascinante decoratore, assunto dalla direttrice dell'albergo Amanda per collaborare con la giovane donna alla realizzazione della mostra. Dopo aver deciso che l'esposizione sarà incentrata sulle decorazioni del leggendario albero di Natale del Plaza nel corso degli anni, Jessica scopre che c'è stato un anno in cui l'immancabile stella in cima all'abete non è stata utilizzata.

Jessica e Nick iniziano quindi a indagare sul motivo di quella la misteriosa assenza...

Natale da chef: il film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Commedia, 2017, durata: 97 Min)

Un film di Neri Parenti con Massimo Boldi, Dario Bandiera, Rocio Munoz Morales, Paolo Conticini, Francesca Chillemi, Enzo Salvi, Barbara Foria, Maurizio Casagrande, Milena Vukotic, Biagio Izzo e Loredana De Nardis.



Natale da chef: Il trailer del film - HD



Trama del Film Natale da chef: Il film vede protagonista Massimo Boldi nei panni di Gualtiero Saporito, un grande chef... ma solo nella sua testa! Infatti con i suoi arditi mix di ingredienti, cucina solo schifezze!

Gualtiero però non demorde e insiste a proporre la sua cucina in ogni occasione, ricevendo solo insulti e porte in faccia. Ma la sua tenacia, un giorno, viene premiata. Sarà il Natale alle porte? Furio Galli, proprietario di una famosissima ditta di catering, gli offre il posto di capo cuoco nella brigata che parteciperà alla gara d'appalto indetta per "sfamare" il prossimo G7. Finalmente il sogno diventa realtà! Ma il disegno di Furio ovviamente è losco. Per salvare la sua azienda sull'orlo della bancarotta infatti, ha promesso al suo avversario di lasciarlo vincere in cambio di un "cospicuo regalo"...

Peter Pan: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Avventura, Family, Fantasy, 2003, durata: 113 Min)

Un film di P.J. Hogan con Jason Isaacs, Jeremy Sumpter, Rachel Hurd-Wood, Lynn Redgrave, Richard Briers, Olivia Williams, Geoffrey Palmer, Harry Newell, Freddie Popplewell e Ludivine Sagnier.



Peter Pan: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Peter Pan: Siamo a Londra, agli inizi del Novecento: in una accogliente casa borghese vive la famiglia Darling, composta dal padre banchiere, la mamma casalinga, la primogenita Wendy e i più piccoli John e Michael.

I tre fratellini dormono nella stessa stanza, dove si divertono giocando ai pirati e ascoltando le avventurose favole della sorella. Tuttavia, come fa notare anche la zia Millicent, Wendy non è più una bambina e deve ricevere un’educazione adeguata per diventare una brava donna da marito.

Wendy però non vorrebbe mai crescere: il suo desiderio diventa realtà quando arriva volando dalla finestra Peter Pan. Il misterioso ragazzino invita lei e i suoi fratelli a seguirlo tra le stelle, per arrivare nella fantastica Isola che non c’è, un luogo libero dalle regole degli adulti e dallo scorrere del tempo...

Non ci resta che piangere: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 1984, durata: 112 Min)

Un film di Roberto Benigni e Massimo Troisi con Massimo Troisi, Roberto Benigni, Iris Peynado, Amanda Sandrelli, Carlo Monni, Elisabetta Pozzi, Galliano Mariani, Jole Silvani, Fiorenzo Serra, Nicola Morelli, Loris Bazzocchi, Joan Peter Boom, Paolo Bonacelli, Mario Diano e Livia Venturini.



Non ci resta che piangere: Clip della versione restaurata del film: Il passaggio a livello



Trama del Film Non ci resta che piangere: I protagonisti della vicenda sono l'insegnante Saverio e il bidello Mario, amici di vecchia data. I due si trovano in un punto non precisato della campagna toscana, fermi ad un passaggio a livello. L'attesa aumenta l'angoscia di Saverio, molto preoccupato per la sorella Gabriella, depressa dopo la rottura con il suo fidanzato americano. Stanchi di attendere il treno, Mario e Saverio si avventurano in un sentiero principale ma, quando la macchina ha un improvviso guasto, sono costretti a soggiornare in una sperduta locanda. Al loro risveglio, i due amici si ritrovano catapultati nella Toscana del XV secolo e, confusi e sotto shock, decidono di accettare l’ospitalità di Vitellozzo...

Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Avventura, Fantasy, Azione, 2003, durata: 201 Min)

Un film di Peter Jackson con Elijah Wood, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Sean Astin, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Liv Tyler, John Rhys-Davies, John Noble, Karl Urban, David Wenham, Christopher Lee, Hugo Weaving, Andy Serkis, Miranda Otto, Cate Blanchett, Brad Dourif, Bernard Hill e Ian Holm.



Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re: il trailer del film



Trama del Film Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re: Il film si apre sul racconto del passato di Gollum che un tempo era il giovane hobbit Sméagol, prima di essere corrotto dalla natura malvagia dell'Unico Anello. Ad Isengard, distrutta dagli Enti, Merry e Pipino si ricongiungono alla Compagnia, dopo il ritrovamento del Palantir di Saruman. Pipino, stregato dal richiamo dell'oggetto oscuro, attira su di sé l'occhio di Saruman e ha delle terribili visioni sul futuro.

Gandalf e lo hobbit partono così alla volta di Gondor, dove il reggente Denethor, padre di Boromir e Faramir, è ormai preda della follia.

Intanto, a Minas Morgul, Gollum riesce ad allontanare Frodo e Sam. Mentre Rohan accorre in aiuto di Gondor, Aragnor inizia ad accettare il suo ruolo di futuro re e, in compagnia di Legolas e Gimli, parte alla ricerca di un esercito invincibile...

Altri film questa sera in TV:

Via col vento , in onda alle 20.30 su Rete 4 : film drammatico del 1939 di Victor Fleming, con Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard, Olivia de Havilland, Thomas Mitchell, Hattie McDaniel, Laura Hope Crews, Evelyn Keyes, Ann Rutherford, Butterfly McQueen, Harry Davenport, Leona Roberts, Jane Darwell, Ward Bond, Yakima Canutt, Ona Munson, Victor Jory e Barbara O'Neil.

, in onda : film drammatico del 1939 di Victor Fleming, con Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard, Olivia de Havilland, Thomas Mitchell, Hattie McDaniel, Laura Hope Crews, Evelyn Keyes, Ann Rutherford, Butterfly McQueen, Harry Davenport, Leona Roberts, Jane Darwell, Ward Bond, Yakima Canutt, Ona Munson, Victor Jory e Barbara O'Neil. Piccole donne , in onda alle 21.20 su TV2000 : film commedia drammatico del 1949 di Mervyn LeRoy, con June Allyson, Peter Lawford, Margaret O'Brien, Elizabeth Taylor, Janet Leigh, Rossano Brazzi, Mary Astor, Lucile Watson, C. Aubrey Smith, Elizabeth Patterson, Leon Ames, Harry Davenport, Richard Wyler, Ellen Corby e Connie Gilchrist.

, in onda : film commedia drammatico del 1949 di Mervyn LeRoy, con June Allyson, Peter Lawford, Margaret O'Brien, Elizabeth Taylor, Janet Leigh, Rossano Brazzi, Mary Astor, Lucile Watson, C. Aubrey Smith, Elizabeth Patterson, Leon Ames, Harry Davenport, Richard Wyler, Ellen Corby e Connie Gilchrist. Chicago , in onda alle 21.15 su La7 : film musical del 2002 di Rob Marshall, con Renée Zellweger, Richard Gere, Catherine Zeta-Jones, John C. Reilly, Queen Latifah, Christine Baranski, Taye Diggs, Dominic West, Lucy Liu e Deidre Goodwin.

, in onda : film musical del 2002 di Rob Marshall, con Renée Zellweger, Richard Gere, Catherine Zeta-Jones, John C. Reilly, Queen Latifah, Christine Baranski, Taye Diggs, Dominic West, Lucy Liu e Deidre Goodwin. Un Natale per due , in onda alle 21.30 su TV8 : film commedia del 2011 di Giambattista Avellino, con Alessandro Gassmann, Enrico Brignano, Paolo Sassanelli, Pino Caruso, Chiara Francini e Cristina Serafini.

, in onda : film commedia del 2011 di Giambattista Avellino, con Alessandro Gassmann, Enrico Brignano, Paolo Sassanelli, Pino Caruso, Chiara Francini e Cristina Serafini. Pane, amore e fantasia , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film commedia del 1953 di Luigi Comencini, con Vittorio De Sica, Gina Lollobrigida, Roberto Risso, Marisa Merlini, Tina Pica, Maria Pia Casilio, Virgilio Riento, Memmo Carotenuto, Guglielmo Barnabò, Vittoria Crispo e Gigi Reder.

, in onda : film commedia del 1953 di Luigi Comencini, con Vittorio De Sica, Gina Lollobrigida, Roberto Risso, Marisa Merlini, Tina Pica, Maria Pia Casilio, Virgilio Riento, Memmo Carotenuto, Guglielmo Barnabò, Vittoria Crispo e Gigi Reder. Die Hard 2 - 58 minuti per morire , in onda alle 21 su Iris : film azione, thriller del 1990 di Renny Harlin, con Bruce Willis, Bonnie Bedelia, William Atherton, Reginald VelJohnson, Franco Nero, Patrick O'Neal, Robert Patrick, Art Evans, William Sadler, Fred Dalton Thompson, Tom Verica, Mark Boone Junior, John Amos, Ken Baldwin, Tom Bower, John Costelloe, Michael Cunningham, Vondie Curtis-Hall, Tony Ganios, Dennis Franz, Don Harvey e John Leguizamo.

, in onda : film azione, thriller del 1990 di Renny Harlin, con Bruce Willis, Bonnie Bedelia, William Atherton, Reginald VelJohnson, Franco Nero, Patrick O'Neal, Robert Patrick, Art Evans, William Sadler, Fred Dalton Thompson, Tom Verica, Mark Boone Junior, John Amos, Ken Baldwin, Tom Bower, John Costelloe, Michael Cunningham, Vondie Curtis-Hall, Tony Ganios, Dennis Franz, Don Harvey e John Leguizamo. Senti chi parla , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film commedia del 1989 di Amy Heckerling, con Kristie Alley, John Travolta, Olympia Dukakis, George Segal, Abe Vigoda, Douglas Tuck, B. Casey Grant, Jeff Irvine, Louis Heckerling, Don S. Davis e William B. Davis.

, in onda : film commedia del 1989 di Amy Heckerling, con Kristie Alley, John Travolta, Olympia Dukakis, George Segal, Abe Vigoda, Douglas Tuck, B. Casey Grant, Jeff Irvine, Louis Heckerling, Don S. Davis e William B. Davis. Lo spirito del Natale , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia, sentimentale, drammatico del 2013 di Jack Angelo, con Sammi Hanratty, Nicollette Sheridan, Bart Johnson, Olympia Dukakis, Tristan Lake Leabu, Kevin Crowley e Amanda Foreman.

, in onda : film commedia, sentimentale, drammatico del 2013 di Jack Angelo, con Sammi Hanratty, Nicollette Sheridan, Bart Johnson, Olympia Dukakis, Tristan Lake Leabu, Kevin Crowley e Amanda Foreman. Komodo vs. Cobra , in onda alle 21.10 su Italia 2 : film horror, fantascienza del 2005 di Jim Wynorski, con Michael Paré, Michelle Borth, Ryan McTavish, Ted Monte, Rene Rivera, Jay Richardson, Rod McCary, Roark Critchlow e Paul Logan.

, in onda : film horror, fantascienza del 2005 di Jim Wynorski, con Michael Paré, Michelle Borth, Ryan McTavish, Ted Monte, Rene Rivera, Jay Richardson, Rod McCary, Roark Critchlow e Paul Logan. Il Tempio di Fuoco, in onda alle 21.30 su Spike: film azione, avventura del 1986 di J. Lee Thompson, con Chuck Norris, Louis Gossett Jr., John Rhys-Davies, Alvaro Carcano, Ian Abercrombie, Melody Anderson, Sonny Landham, Richard Lee Sung e Will Sampson.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: