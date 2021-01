Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 22 Gennaio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: 10 giorni senza mamma, Blitz, Prima ti sposo, poi ti rovino, Sherlock Holmes - Gioco di ombre, Tutti pazzi per Rose. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: La musica che gira intorno, The Good Doctor 4, Freedom - Oltre il confine, Propaganda Live.

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 22 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: 10 giorni senza mamma, Blitz, Prima ti sposo, poi ti rovino, Sherlock Holmes - Gioco di ombre, Tutti pazzi per Rose, Sirene, La recluta, Il danno, Una casa nel cuore.

10 giorni senza mamma: il Film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Commedia, 2019, durata: 112 Min)

Un film di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli, Matteo Castellucci, Bianca Usai, Diana Del Bufalo, Niccolò Senni e Antonio Catania.



10 giorni senza mamma: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film 10 giorni senza mamma: Il film segue la storia di Carlo, di sua moglie Giulia e dei loro tre figli: la tredicenne Camilla, in piena crisi adolescenziale, Tito di 10 anni, furbetto e dispettoso, e Bianca, una peperina di 2 anni.

Carlo è il responsabile delle risorse umane della Family Market, una catena di supermercati, mentre Giulia è un ex avvocato che ha lasciato il lavoro per dedicarsi alla famiglia. La donna però, stanca ed esasperata dalla routine quotidiana e dalla mancanza del marito, sempre preso dal lavoro, annuncia inaspettatamente di voler partire con la sorella per una vacanza rilassante a Cuba. Lascia a Carlo la gestione familiare, consegnandogli un calendario con le attività dei bambini per i successivi 10 giorni e i consigli per affrontare le difficoltà quotidiane...

Blitz: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Poliziesco, Thriller, 2011, durata: 97 Min)

Un film di Elliott Lester con Jason Statham, Paddy Considine, Aidan Gillen, David Morrissey, Ned Dennehy, Zawe Ashton, Mark Rylance, Luke Evans, Joe Dempsie, Nicky Henson e Ron Donachie.



Blitz: Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Blitz: Il film segue la storia di Weiss, un pericoloso serial killer soprannominato Blitz, che terrorizza la città di Londra scegliendo le sue vittime fra le forze dell'ordine inglesi.

L'uomo, in cerca di popolarità, si mette in contatto con il noto reporter Harlod Dunlop, dichiarandogli di non voler assolutamente interrompere il suo spietato gioco e continuare a dare la caccia agli agenti di polizia in servizio.

In questo clima di panico e di tensione, l'ispettore Brant, il duro sergente della polizia dai metodi poco ortodossi, ha intenzione di catturare a tutti i costi il criminale. Quando infatti Blitz uccide un altro poliziotto, Brant inizia immediatamente a lavorare al caso fino ad arrivare a scoprire l'identità dell'assassino. Si tratta di Barry Weiss, un uomo astuto e perverso, abile a non lasciare nessuna traccia e sparire nel nulla. Inizia così una caccia all'uomo in cui la giustizia arriverà a superare i suoi limiti per riuscire a combattere contro uno scaltro nemico...

Prima ti sposo, poi ti rovino: il film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Commedia, 2003, durata: 100 Min)

Un film di Joel Coen e Ethan Coen con George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Geoffrey Rush, Billy Bob Thornton, Cedric The Entertainer e Edward Herrman.



Prima ti sposo, poi ti rovino: Il Trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film Prima ti sposo, poi ti rovino:Miles Massey è un affermato avvocato divorzista di Los Angeles che conduce un'esistenza apparentemente felice e invidiabile. In realtà, annoiato e sazio di successo, Massey sente il bisogno di trovare nuovi stimoli. Tutto cambia quando incontra la bella Marylin Rexroth, futura ex moglie del suo cliente Rex Rexroth, ricco imprenditore immobiliare e inguaribile dongiovanni. Con l'aiuto di un investigatore privato dalle tariffe esose di nome Gus Petch, la donna spera di inchiodare Rex e garantirsi la tanto agognata indipendenza economica con un divorzio da favola. Ma Miles è un avvocato abilissimo e Marylin non riuscirà a ottenere un bel niente. Sconfitta ma non vinta, Marylin decide di vendicarsi..

Sherlock Holmes - Gioco di ombre: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Giallo, Avventura, 2011, durata: 129 Min)

Un film di Guy Ritchie con Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Jared Harris, Stephen Fry, Kelly Reilly, Geraldine James, William Houston, Eddie Marsan, Gabrielle Scharnitzky, Paul Anderson, Shonn Gregory e Affif Ben Badra.



Sherlock Holmes - Gioco di ombre: il nuovo trailer italiano del film



Trama del Film Sherlock Holmes - Gioco di ombre: Nel 1891 i rapporti tra Francia e Germania sono piuttosto tesi a seguito di una serie di attentati. Per alcuni, questi atti terroristici sono riconducibili ai nazionalisti, per altri agli anarchici, per Sherlock Holmes a nessuno dei due gruppi. Holmes ha tutta un'altra teoria. Il brillante ed eccentrico investigatore spiega al suo amico e partner Dr. Watson, prossimo alle nozze, che dietro a tutti gli attentati, omicidi e acquisizioni, si nasconde il genio del professor James Moriarty.

Mentre Holmes è determinato a fermare le macchinazioni del professor Moriarty prima che raggiungano l'apice, Watson vuole solo festeggiare il suo addio al celibato, sposarsi e tenersi lontano da quella vita caotica e piena di imprevisti che comportava la costante compagnia di Holmes. L'addio al celibato, organizzato da Holmes, diventa un'occasione per indagare su Moriarty e convincere l’amico dottore a lasciar perdere le nozze e a unirsi lui. Watson rifiuta e, pur in stato malconcio dopo una notte con Holmes, il mattino seguente si sposa.

Dopo il matrimonio di Watson e Mary Morstan, Holmes incontra Moriarty per la prima volta

Tutti pazzi per Rose: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.10

(Commedia, 2012, durata: 111 Min)

Un film di Régis Roinsard con Romain Duris, Déborah François, Bérénice Bejo, Shaun Benson, Mélanie Bernier, Miou-Miou, Eddy Mitchell e Frédéric Pierrot.



Tutti pazzi per Rose: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Tutti pazzi per Rose: Il film è ambientato nel 1958, in piena primavera, e racconta la storia di Rose Pamphyle, una ventunenne vedova di madre e che vive con il padre. L'uomo dal carattere molto burbero gestisce l'emporio di un piccolo villaggio della Normandia e ha promesso sua figlia in sposa a un ragazzo del posto, il figlio del meccanico. Il futuro della giovane è quindi già segnato da una vita piatta, nella quel si ritroverà a essere una moglie devota e a occuparsi giorno dopo giorno di casa e figli. Questo, però, non è proprio l'ideale di vita che sogna Rose, che cercando di dare una svolta alla sua esistenza, decide di partire per Lisieux per iniziare a lavorare come segreteria di Louis Echard, a capo di una compagnia assicurativa.

Purtroppo il colloqui non va affatto bene, ma a Lisieux non sfugge una particolare abilità di rose: sa scrivere velocemente a macchina. L'uomo le propone quindi di partecipare a una gara di dattilografia e soltanto se la vincerà, otterrà il posto da segretaria.

Altri film questa sera in TV:

Sirene , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film commedia del 1990 di Richard Benjamin, con Cher, Bob Hoskins, Winona Ryder, Christina Ricci, Michael Schoeffling, Bob Rogerson, Jerry Quinn, Carol Moss e Paula Plum.

, in onda : film commedia del 1990 di Richard Benjamin, con Cher, Bob Hoskins, Winona Ryder, Christina Ricci, Michael Schoeffling, Bob Rogerson, Jerry Quinn, Carol Moss e Paula Plum. La recluta , in onda alle 21 su Iris : film poliziesco del 1990 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Charlie Sheen, Raul Julia, Sonia Braga, Tom Skerritt, Donna Mitchell, Lara Flynn Boyle, Pepe Serna, Marco Rodriguez e Pete Randall.

, in onda : film poliziesco del 1990 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Charlie Sheen, Raul Julia, Sonia Braga, Tom Skerritt, Donna Mitchell, Lara Flynn Boyle, Pepe Serna, Marco Rodriguez e Pete Randall. Tremors 5: Bloodlines , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film azione, avventura del 2015 di Don Michael Paul, con Michael Gross, Jamie Kennedy, Brandon Auret, Natalie Becker, Emmanuel Castis, Zak Hendrikz, Daniel Janks e Lawrence Joffe.

, in onda : film azione, avventura del 2015 di Don Michael Paul, con Michael Gross, Jamie Kennedy, Brandon Auret, Natalie Becker, Emmanuel Castis, Zak Hendrikz, Daniel Janks e Lawrence Joffe. Delitto a Courrieres , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film giallo, drammatico del 2017 di Frédéric Berthe, con Richard Berry, Odile Vuillemin, Féodor Atkine, Alexis Loret, Oliver Chantreau, Valérie Kaprisky, Emmanuelle Bouaziz e Clara Ghesquière.

, in onda : film giallo, drammatico del 2017 di Frédéric Berthe, con Richard Berry, Odile Vuillemin, Féodor Atkine, Alexis Loret, Oliver Chantreau, Valérie Kaprisky, Emmanuelle Bouaziz e Clara Ghesquière. Il danno , in onda alle 21.15 su Cielo : film drammatico del 1992 di Louis Malle, con Jeremy Irons, Juliette Binoche, Miranda Richardson, Rupert Graves, Leslie Caron, Gemma Clarke, Linda Delapina, Julian Fellowes, Tony Doyle, Susan Engel, Ian Bannen, Ray Gravell, Roger Llewellyn, Jason Morell, Jeff Nuttall, Henry Power, Barry Stearn, Francine Stock, Peter Stormare, David Thewlis e Benjamin Whitrow.

, in onda : film drammatico del 1992 di Louis Malle, con Jeremy Irons, Juliette Binoche, Miranda Richardson, Rupert Graves, Leslie Caron, Gemma Clarke, Linda Delapina, Julian Fellowes, Tony Doyle, Susan Engel, Ian Bannen, Ray Gravell, Roger Llewellyn, Jason Morell, Jeff Nuttall, Henry Power, Barry Stearn, Francine Stock, Peter Stormare, David Thewlis e Benjamin Whitrow. Una casa nel cuore , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film drammatico del 2015 di Andrea Porporati, con Cristiana Capotondi, Giorgio Colangeli, Simone Montedoro, Michela Andreozzi, Aurora Giovinazzo, Nadia Kibout, Ninetto Davoli, Ludovico Vitrano, Denis Campitelli, Chiara Gensini e Matteo Cremon.

, in onda : film drammatico del 2015 di Andrea Porporati, con Cristiana Capotondi, Giorgio Colangeli, Simone Montedoro, Michela Andreozzi, Aurora Giovinazzo, Nadia Kibout, Ninetto Davoli, Ludovico Vitrano, Denis Campitelli, Chiara Gensini e Matteo Cremon. L'insegnante va in collegio , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia sexy del 1978 di Mariano Laurenti, con Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali, Lino Banfi, Gianfranco D'Angelo, Leo Colonna, Dino Emanueli, Niki Gentile, Lucio Montanaro, Paola Pieracci e Carlo Sposìto.

, in onda : film commedia sexy del 1978 di Mariano Laurenti, con Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali, Lino Banfi, Gianfranco D'Angelo, Leo Colonna, Dino Emanueli, Niki Gentile, Lucio Montanaro, Paola Pieracci e Carlo Sposìto. Il Giustiziere della notte 3, in onda alle 21.30 su Spike: film azione, drammatico, thriller del 1985 di Michael Winner, con Charles Bronson, Deborah Raffin, Ed Lauter, Martin Balsam, Gavan O'Herlihy, Kirk Taylor, Alex Winter, Tony Spiridakis, Ricco Ross, Joseph Gonzalez e Manning Redwood.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: