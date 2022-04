Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 9 Aprile 2022

Anticipazioni TV

Wake Up - Il risveglio , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4 : film thriller del 2019 di Aleksandr Chernyaev, con Jonathan Rhys Meyers, Francesca Eastwood, William Forsythe, Malik Yoba, James Austin Kerr, Ginger Gilmartin e Adina Galupa.

, il in onda : film azione, poliziesco del 1986 di John Irvin, con Arnold Schwarzenegger, Kathryn Harrold, Sam Wanamaker, Paul Shenar, Robert Davi, Ed Lauter, Darren McGavin, Steven Hill, Joe Regalbuto e Mordecai Lawner. I Flintstones, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film commedia, fantasy del 1994 di Brian Levant, con John Goodman, Elizabeth Perkins, Rick Moranis, Rosie O'Donnell, Kyle MacLachlan, Halle Berry, Elizabeth Taylor, Dann Florek, Richard Moll, Irwin Keyes e Jonathan Winters.

