Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 8 Giugno 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Il Cardellino, L'Uomo sul Treno - The Commuter, Torno indietro e cambio vita, Tutte le donne della mia vita. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: L'Ora, inchiostro contro piombo, Chicago Fire, Quattro matrimoni, Un paese a dieta, Departure.

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 8 Giugno 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Cardellino, L'Uomo sul Treno - The Commuter, Torno indietro e cambio vita, Tutte le donne della mia vita, Prime, Fantozzi in Paradiso, Doom, Non mi scaricare,

Tutti i Film questa sera in TV:

Il Cardellino , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film drammatico del 2019 di John Crowley, con Ansel Elgort, Oakes Fegley, Nicole Kidman, Finn Wolfhard, Jeffrey Wright, Sarah Paulson, Luke Wilson, Ashleigh Cummings, Aneurin Barnard, Luke Kleintank, Willa Fitzgerald, Denis O'Hare, Peter Jacobson, Joey Slotnick e Robert Joy.

, il film in onda : film azione, thriller del 2018 di Jaume Collet-Serra, con Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Jonathan Banks, Sam Neill, Elizabeth McGovern, Dean-Charles Chapman, Florence Pugh, Damson Idris, Clara Lago e Roland Møller. Torno indietro e cambio vita , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 1 : film commedia del 2015 di Carlo Vanzina, con Raoul Bova, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Giulia Michelini, Max Tortora, Michela Andreozzi, Augusto Fornari e Emanuele Propizio.

Non mi scaricare, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film commedia del 2008 di Nicholas Stoller, con Jason Segel, Kristen Bell, Mila Kunis, Russell Brand, Bill Hader, Liz Cackowski, Maria Thayer, Jack McBrayer, Taylor Wily, Da'Vone Mcdonald, Steve Landesberg, Jonah Hill, Paul Rudd, Kala Alexander, William Baldwin e Jason Bateman.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: