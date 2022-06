Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 9 Giugno 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Il Signor Diavolo, Hard Kill, Red Dust, Noi, Di che segno sei?, Scoprendo Forrester. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Don Matteo 12, The Good Doctor, Atletica Leggera: Golden Gala Pietro Mennea, Scherzi a parte, Radio Zeta Future Hits Live 2022.

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 9 Giugno 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Signor Diavolo, Hard Kill, Red Dust, Noi, Di che segno sei?, Scoprendo Forrester, Alaska, Come tu mi vuoi, Ma come fa a far tutto?, A Dangerous Man - Solo contro tutti, Beethoven.

Tutti i Film questa sera in TV:

Il Signor Diavolo , il film in onda stasera in tv alle 22 su Rai 3 : film drammatico, horror del 2019 di Pupi Avati, con Gabriele Lo Giudice, Filippo Franchini, Cesare S. Cremonini, Massimo Bonetti, Lino Capolicchio, Chiara Caselli, Gianni Cavina, Alessandro Haber e Andrea Roncato.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: