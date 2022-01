Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 12 Gennaio 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Sei mai stata sulla Luna?, Ottilie von Faber-Castell, Biancaneve e il Cacciatore, Mio fratello rincorre i dinosauri, Run Hide Fight - Sotto Assedio. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Kalipè - a passo d'uomo, Calcio, Supercoppa Italiana 2021 - Finale: Inter-Juventus, Bruno Barbieri - 4 Hotel.

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 12 Gennaio 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Sei mai stata sulla Luna?, Ottilie von Faber-Castell, Biancaneve e il Cacciatore, Mio fratello rincorre i dinosauri, Run Hide Fight - Sotto Assedio, Il mondo perduto: Jurassic Park, Cinquanta sfumature di grigio, È arrivato nostro figlio, Tiramisù, L'urlo della Terra, Run All Night - Una notte per sopravvivere.

Tutti i Film questa sera in TV:

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: