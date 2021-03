Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 21 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: La Migliore Offerta, Pearl Harbor, Forever Young, Un sacchetto di biglie, Scarface. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Il giudice meschino, 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star, Che Tempo Che Fa, Live Non è la D'Urso, Bruno Barbieri - 4 Hotel.

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 21 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La Migliore Offerta, Pearl Harbor, Forever Young, Un sacchetto di biglie, Scarface, Pirati dei Caraibi: la maledizione del forziere fantasma, The Italian Job, Oxford Murders - Teorema di un delitto, Indiana Jones e il tempio maledetto, Il nome della rosa.

La Migliore Offerta: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Drammatico, Thriller, 2012, durata: 124 Min)

Un film di Giuseppe Tornatore con Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Sutherland, Sylvia Hoeks, Philip Jackson, Dermot Crowley e Liya Kebede.



La Migliore Offerta: Il trailer del film di Giuseppe Tornatore



Trama del Film La Migliore Offerta: Virgil Oldman è un eccentrico e apprezzato battitore d’asta di grande professionalità. Virgil ha una forte passione per l'arte e per il restauro, trascorre la propria vita privata in solitudine, senza mai aver avuto coinvolgimenti sentimentali con figure femminili, ad eccezione di quelle ritratte nei quadri ed in particolare di quelle facenti parte la sua collezione, gelosamente custodita in una stanza segreta della sua casa.

La mattina del suo compleanno, Virgil risponde alla telefonata di Claire Ibbetson, giovane erede di una ricca famiglia, che gli chiede di valutare tutti i preziosi oggetti rimasti nell’antica villa dei genitori, di cui vuole liberarsi. Il rapporto tra i due è piuttosto complicato dato che la giovane comunica con Virgil solamente con brevi e ambigue telefonate o con messaggi indiretti lasciati al custode della villa. Claire inoltre non si presenta mai di persona agli incontri prestabiliti e adduce scuse infantili. A questo punto Virgil è intenzionato a recedere dall’incarico, ma Claire confessa di essere affetta da una malattia, l’agorafobia, che le impedisce di frequentare luoghi affollati o aperti. Così a poco a poco, attraverso una porta chiusa, la donna si rivela a Virgil, il quale sembra essere sempre più affascinato da questo alone di mistero che la caratterizza...

Pearl Harbor: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.30

(Azione, Drammatico, Guerra, Sentimentale, 2001, durata: 183 Min)

Un film di Michael Bay con Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Cuba Gooding Jr., Tom Sizemore, Cary-Hiroyuki Tagawa, Jaime King, Mako, William Lee Scott, Jon Voight, Scott Wilson, Dan Aykroyd, Alec Baldwin, Andrew Bryniarski, Colm Feore e Peter Firth.



Pearl Harbor: Il trailer italiano del film



Trama del Film Pearl Harbor: Rafe McCawley e Danny Walker sono migliori amici da quando erano bambini e giocavano insieme in aperta campagna, da sempre appassionati di aerei. Nel gennaio del 1941, nel bel mezzo della seconda guerra mondiale, Danny e Rafe, ormai cresciuti e arruolati nel Corpo Aeronautico dell’esercito, sono entrambi primi tenenti sotto il comando del maggiore Jimmy Doolittle . Il superiore informa Rafe che la sua domanda per entrare nello Squadrone Eagle - un comando dell’aeronautica inglese per piloti americani - è stata accettata. Durante le visite mediche a cui i soldati devono sottoporsi per poter partire in missione, Rafe incontra una bella e gentile infermiera di nome Evelyn che, dopo aver scoperto la dislessia del ragazzo, gli assegna ugualmente i 10/10 all’esame oculistico per non togliergli il distintivo. Quando nasce l'amore, i due si frequentano fino a che, a malincuore, Rafe rivela ad Evelyn che è in procinto di partire per combattere in Europa contro le forze naziste, promettendo però di raggiungerla al più presto.

Nel frattempo la ragazza e Danny devono trasferirsi alla base navale delle Hawaii, a Pearl Harbour, la principale base statunitense nel Pacifico. Poco dopo, scoprono che Rafe è stato dato per disperso in un'azione di guerra. Il grande dolore per la perdita porta Evelyn nelle braccia di Danny, e i due si innamorano iniziando una relazione. Ma qualche settimana dopo, la sera del 6 dicembre, l’ex fidanzato si presenta alla porta di Evelyn, spiegandole che è sopravvissuto all'incidente spinto proprio dall’amore per lei. Rafe capisce sin da subito l’amara verità e il tradimento dell’amico, ma i due non hanno tempo di chiarirsi: la mattina successiva Pearl Harbor viene attaccata dall’esercito giapponese. Danny e Rafe si troveranno coinvolti, così come Evelyn, nella difesa aerea del porto militare e, nel tentativo di salvare più vite possibili, metteranno momentaneamente da parte i loro rancori...

Forever Young: il film Stasera in Tv su Rete 4 alle 21.25

(Commedia, 2016, durata: 95 Min)

Un film di Fausto Brizzi con Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, Stefano Fresi, Lillo, Lorenza Indovina, Luisa Ranieri, Claudia Zanella, Emanuel Caserio, Francesco Sole e Pilar Fogliati.



Forever Young: Trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film Forever Young: Franco è un avvocato sulla settantina appassionato di sport. L’uomo si trova a dover fare i conti con la propria salute quando ha un malore durante una partita di tennis. Sebbene il medico dell’ospedale in cui viene ricoverato gli consigli un periodo di riposo, Franco non è disposto a rinunciare all'imminente maratona a cui s’è iscritto. Ma quando la figlia Marta gli rivela che sta per diventare nonno, capisce che forse è arrivato il momento di fermarsi…

La quasi cinquantenne e single Angela lavora come estetista insieme a Sonia. Spinta dalla collega e amica, la donna decide di trovarsi uno più giovane di lei con cui divertirsi: conosce così lo studente universitario Luca, di soli diciannove anni. Tra loro la relazione procede a gonfie vele, finché Angela non scopre che il ragazzo è il figlio di Sonia…

Dj Diego è uno speaker radiofonico, incapace di accettare la propria età. Le cose si mettono male quando Giorgio, suo capo e amico, gli affianca Nick, un giovane youtuber. Diego non accetta l’affronto e decide di lasciare la radio…

Infine c’è Giorgio, un uomo di mezz'età fidanzato con Marika, una studentessa ventiduenne. Il suo stile di vita molto giovanile viene però stravolto dall'incontro con Stefania, sua coetanea, con cui inizia una relazione segreta...

Un sacchetto di biglie: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, 2017, durata: 110 Min)

Un film di Christian Duguay, con Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Bernard Campan, Christian Clavier, César Domboy, Ilian Bergala, Emile Berling e Jocelyne Desverchere.



Un sacchetto di biglie: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Un sacchetto di biglie: Il film racconta il sorprendente viaggio di due giovani fratelli di origini ebrea, attraverso la Francia degli anni quaranta, occupata dai nazisti.

Joseph e Maurice vivono la loro infanzia serenamente: d'estate giocano tra le onde, d'inverno si sfidano a battaglie di palle di neve. Fino a quando tutto cambia. A scuola sono costretti a indossare segni distintivi sulla giacca della divisa, come tutti gli altri bambini ebrei; vengono esclusi e additati dai compagni, emarginati dagli amici che ora li guardano in modo diverso. La situazione si complica a tal punto che una sera, il padre gli annuncia che dovranno partire in cerca di un luogo più sicuro. I bambini si mettono così in viaggio per sfuggire ai nazisti e raggiungere la cosiddetta "terra libera". In qualche modo riescono a eludere i controlli delle SS, imparano a riconoscere il rumore dei tremendi camioncini che sciamano per il Paese, e a scappare prima che gli ufficiali a bordo si accorgano della loro presenza.

Il film segue i due bambini nella loro fuga da Parigi alla ricerca di un rifugio definitivo, mostra senza filtri le insormontabili difficoltà che affrontano lungo il percorso e come, con un'incredibile dose di astuzia, coraggio e ingegno riescono a sopravvivere alle barbarie naziste e a ricongiungersi finalmente alla loro famiglia...

Scarface: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, 1983, durata: 161 Min)

Un film di Brian De Palma con Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio, Robert Loggia, Miriam Colon, F. Murray Abraham, Paul Shenar, Harris Yulin, Ángel Salazar, Arnaldo Santana, Al Israel, Dennis Holahan e Mark Margolis.



Scarface: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Scarface: Il film vede come protagonista il cubano Antonio Montana, detto Tony, un ex galeotto che lascia il suo paese natio nel 1980 insieme all'amico Manolo Ribera, noto come Manny. Imbarcatosi con altri migranti cubani, Tony giunge a Miami, dove viene inizialmente portato in un campo per rifugiati. Trovata una via di fuga dal ghetto, i due uomini iniziano la loro vita in Florida, sbarcando il lunario con alcuni umili lavori, ma questa vita è troppo misera per Tony, intenzionato ad ascendere ai vertici della malavita. L'occasione per inserirsi nella criminalità di Miami gliela offre il boss Frank Lopez, al quale fin da subito, Tony mostra il suo coraggio e la sua grande determinazione.

Lopez lo incarica di negoziare una grande fornitura di cocaina con uno tra i più importanti produttori di stupefacenti della Bolivia, Alejandro Sosa. È in questa occasione che il trafficante fa la conoscenza di Montana, con cui diverrà amico e, più tardi, anche socio in affari. Sosa, infatti, rimarrà colpito dal modo di fare di Tony e inizierà a nutrire una profonda ammirazione nei suoi confronti. Anche Lopez è impressionato dal carisma malavitoso di Montana, tanto che il cubano ottiene la piena fiducia del boss.

Quando Tony incontra la moglie di Frank, Elvira Hancock, si innamorerà perdutamente della bellissima donna, ma la sua infatuazione e la volontà di gestire un traffico tutto suo inizieranno a ostacolare il rapporti con il suo capo...

Altri film questa sera in TV:

Pirati dei Caraibi: la maledizione del forziere fantasma , in onda alle 21.15 su Italia 1 : film azione, avventura del 2006 di Gore Verbinski, con Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Bill Nighy, Naomie Harris, Stellan Skarsgård, Tom Hollander, Jack Davenport, Jonathan Pryce, Lee Arenberg, Mackenzie Crook e Kevin McNally.

, in onda : film azione, avventura del 2006 di Gore Verbinski, con Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Bill Nighy, Naomie Harris, Stellan Skarsgård, Tom Hollander, Jack Davenport, Jonathan Pryce, Lee Arenberg, Mackenzie Crook e Kevin McNally. The Italian Job , in onda alle 21 su 20 : film azione, thriller del 2003 di F. Gary Gray, con Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Seth Green, Jason Statham, Mos Def, Donald Sutherland, Christina Cabot e Franky G..

, in onda : film azione, thriller del 2003 di F. Gary Gray, con Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Seth Green, Jason Statham, Mos Def, Donald Sutherland, Christina Cabot e Franky G.. Oxford Murders - Teorema di un delitto , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film thriller del 2004 di Alex de la Iglesia, con John Hurt, Elijah Wood, Leonor Watling, Julie Cox, Burn Gorman, Anna Massey, Jim Carter, Alan David, Ian East, Charlotte Asprey, Alex Cox, Tom Frederic, Dominique Pinon, Danny Sapani e Martin Nigel Davey.

, in onda : film thriller del 2004 di Alex de la Iglesia, con John Hurt, Elijah Wood, Leonor Watling, Julie Cox, Burn Gorman, Anna Massey, Jim Carter, Alan David, Ian East, Charlotte Asprey, Alex Cox, Tom Frederic, Dominique Pinon, Danny Sapani e Martin Nigel Davey. Il vero amore , in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale, commedia del 2015 di Anne Wheeler, con Jesse Metcalfe, Autumn Reeser, Laura Mennell, Aaron Craven, Hrothgar Mathews e Lauren Holly.

, in onda : film sentimentale, commedia del 2015 di Anne Wheeler, con Jesse Metcalfe, Autumn Reeser, Laura Mennell, Aaron Craven, Hrothgar Mathews e Lauren Holly. Indiana Jones e il tempio maledetto , in onda alle 21.10 su Paramount : film azione, avventura del 1984 di Steven Spielberg, con Harrison Ford, Kate Capshaw, Jonathan Ke Quan, Amrish Puri, Roshan Seth, Philip Stone, Roy Chiao, David Yip, Ric Young, Chua Kah Joo, Rex Ngui, Philip Tan, Dan Aykroyd, Akio Mitamura, Michael Yama, Stany De Silva e Pat Roach.

, in onda : film azione, avventura del 1984 di Steven Spielberg, con Harrison Ford, Kate Capshaw, Jonathan Ke Quan, Amrish Puri, Roshan Seth, Philip Stone, Roy Chiao, David Yip, Ric Young, Chua Kah Joo, Rex Ngui, Philip Tan, Dan Aykroyd, Akio Mitamura, Michael Yama, Stany De Silva e Pat Roach. Il nome della rosa, in onda alle 21.30 su Rai Storia: film drammatico, storico del 1986 di Jean-Jacques Annaud, con Sean Connery, Christian Slater, F. Murray Abraham, Feodor Chaliapin Jr., Michael Lonsdale, Valentina Vargas, Ron Perlman, Helmut Qualtinger, Volker Prechtel, William Hickey, Michael Habeck e Elya Baskin.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: