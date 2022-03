Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 13 Marzo 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 13 Marzo 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: C'era una volta Steve McQueen, King Arthur - Il Potere della Spada, Tomb Raider, Blue Jasmine, In the Electric Mist - L'occhio del ciclone, Senso, Show Dogs - Entriamo in scena, Sorpresi dall'amore, Infelici e contenti, Rush Hour - Due Mine Vaganti, Bad Moms - mamme molto cattive

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Noi (fiction serie tv), in onda dalle 21.25 su Rai 1

The Rookie e CSI: Vegas (serie tv), in onda dalle 21 su Rai 2

Che tempo che fa (talk show), in onda dalle 20 su Rai 3.

Zona bianca (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4

Lo show dei record, game show condotto da Gerry Scotti, in onda dalle 21.20 su Canale 5

Non è l'Arena (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.15 su La7

Stand up - Comici in prova (talent show comico), in onda dalle 21.35 su Nove

Mare scomparso: L'arcipelago di Kvarken (documentario), in onda dalle 21.15 su Rai 5

Mom (serie tv), in onda dalle 21.15 su Italia 2

Grey's Anatomy (serie tv), in onda dalle 21.30 su La7D

Il cantante mascherato (celebrity talent show), in onda alle 21.20 su Rai Premium

Vera (serie tv), in onda dalle 21.10 su Giallo

Colombo: L'ultima diva (serie tv), in onda dalle 21.10 su Top Crime

Il boss delle cerimonie (docu-reality), in onda dalle 21.05 su Real Time

Border Security: terra di confine (docu-reality), in onda dalle 21.25 su DMAX

Stranezze di questo mondo (docu-serie), in onda dalle 21.15 su Focus.