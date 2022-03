Noi: stasera su Rai 1 la Seconda Puntata dell'Adattamento della Serie USA "This is Us"

Anticipazioni TV

Continuano in prima serata su Rai 1 le storie della famiglia Peirò, raccontate in Noi, adattamento della premiata serie americana This is Us. Con Lino Guanciale ed Aurora Ruffino. La trama.

Ha vinto la sfida della domenica sera, senza strafare (3.979.000 spettatori, 18.7% di share) la prima puntata di Noi, la nuova fiction italiana che è l'adattamento di una serie pluripremiata come l'americana This is Us. Sandro Petraglia è l'head writer di questa versione diretta da Luca Ribuoli, dove i ruoli di Jack e Rebecca Pearson, interpretati nell'originale da Milo Ventimiglia e Mandy Moore, ribattezzati Pietro e Rebecca Peirò, sono ricoperti da Lino Guanciale ed Aurora Ruffino, alle prese con un ruolo molto impegnativo che li vede alle prese con i personaggi in tre età molto diverse: 20, 40 e 60 anni. Nei ruoli dei figli la bravissima debuttante Claudia Marsicano (Cate), il più noto Dario Aita (Claudio) e l'emergente Livio Kone (Daniele).

Noi racconta la storia di una coppia molto unita, che negli anni '80 attende tre gemelli. Alla morte di uno dei tre per complicazioni durante il parto, Pietro e Rebecca decidono impulsivamente di prendere in affido un neonato di colore, abbandonato dal padre. I tre bambini crescono insieme e mentre i gemelli Cate e Claudio, ancora single a 34 anni, sono molto uniti, Daniele si è formato una bella famiglia e ritrova il padre naturale con cui ristabilisce un legame, ma scopre che l'uomo, ex tossicodipendente, ha un tumore in stadio avanzato. Nella prima puntata, Cate, che ha da sempre problemi di bulimia e peso, su consiglio del fratello si reca in un centro specializzato per i disturbi alimentari, dove conosce Teo, un simpatico ragazzone con cui nasce un'immediata sintonia che risveglia in lei sentimenti a lungo soppressi. Proprio lui la sprona a riprendere la sua passione per il canto.

Noi: la trama della seconda puntata

(Episodio Il fiume). Nel passato, ritroviamo la famiglia Peirò qualche anno più tardi. I ragazzi adesso hanno 8 anni: Claudio e Daniele non vanno molto d'accordo e Cate mostra già i primi problemi di peso. Nel presente, la conoscenza tra Cate e Teo si fa più stretta e lei inizia a capire che dietro quell'uomo allegro e sensibile c'è anche molto dolore. (Episodio Campioni del mondo). Nel passato, Rebecca è su di giri: è la sera della finale dei mondiali '82 e lei dovrà esibirsi in un locale. Concentrata sui suoi sogni, Rebecca non sembra intenzionata per il momento ad avere figli e questo rattrista molto Pietro. Anche nel presente gioca la Nazionale. Cate non sembra a suo agio: nonostante le insistenze di Teo lei vorrebbe vedere la partita da sola...

Noi va in onda tutte le domeniche in prima serata su Rai 1, per 6 appuntamenti, e in seguito in streaming su Raiplay.