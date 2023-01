Stasera in TV: Film e Programmi da guardare Sabato 14 Gennaio in televisione

Anticipazioni TV

Stasera in TV, Sabato 14 gennaio 2023:

Cosa c'è da vedere Stasera in TV?



I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 14 gennaio 2023

Cattivissimo Me 3 - alle 21.20 su Italia 1

(Animazione, Commedia, Avventura, Family, 2017, durata: 96 Min)

Un film di Kyle Balda e Pierre Coffin, con le voci italiane diMax Giusti, Arisa e Paolo Ruffini.



Cattivissimo Me 3: Nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Cattivissimo Me 3:Gru e Lucy stanno finalmente insieme e lavorano per la Lega Anticattivi, finché non subentra una nuova e spietata direttrice che li licenzia per non essere riusciti a catturare e a impedire che rubasse un prezioso diamante il nuovo ricercatissimo cattivo Balthazar Bratt, ex bambino prodigio e protagonista di una serie cult anni Ottanta, poi caduto in disgrazia a causa della pubertà.

Come se non bastasse, il Dottor Nefario si congela con della carbonite e i Minions si dimettono, poiché Gru non vuole tornare alla vita di supercattivo...

Nemico Pubblico - alle 21.25 su Nove

(Thriller, 1998, durata: 126 Min)

Un film di Tony Scott, con Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight, Lisa Bonet, Regina King, James LeGros, Barry Pepper, Scott Caan, Gabriel Byrne, Jake Busey, Loren Dean, Ian Hart, Jamie Kennedy, Jack Black e Jason Lee.



Nemico Pubblico: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Nemico Pubblico: Thomas Brian Reynolds, capo di una sezione della National Security Agency non riesce a convincere un rappresentante del congresso statunitense a votare a favore della legge sulla privacy. Di fronte al rifiuto, i sicari hanno via libera per ucciderlo. Reynolds però non sa che una videocamera, installata dal ricercatore Daniel Zavitz, ha ripreso quello che agli occhi altrui sembra soltanto una morte accidentale. Zavitz, però, si rende conto dell'accaduto ed è intenzionato a spedire il filmato alla stampa.

Nella stessa città Robert Clayton Dean è un procuratore legale, impegnato soprattutto nella difesa dei diritti dei lavoratori. Felicemente sposato e con un bambino, un giorno Robert entra in un negozio di biancheria intima per fare un regalo di compleanno alla moglie. Qui, precipitosamente, entra un uomo, che lui riconosce come un vecchio amico, che però subito scappa. Robert gli va dietro, ma può solo vederlo morire sulla strada, investito da un tir. La vittima è Daniel Zavitz, inseguito da alcuni sicari mentre cercava di consegnare il video a un giornalista...

Ore 15:17 - Attacco al treno - alle 21.25 su Rete 4

(Drammatico, Thriller, 2018, durata: 94 Min)

Un film di Clint Eastwood, con Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone, Jenna Fischer, Judy Greer, Ray Corasani, Shaaheen Karabi, William Jennings, Thomas Lennon, Jaleel White, Tony Hale, Sinqua Walls, P.J. Byrne e Helene Cardona.



Ore 15:17 - Attacco al treno: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Trama del Film Ore 15:17 - Attacco al treno: racconta la vicenda del tentato attacco terroristico al treno Thalys 9364 , in viaggio da Amsterdam a Parigi, avvenuto il 21 agosto del 2015. Quel giorno in quel treno si trovavano a viaggiare tre giovani americani: Spencer Stone, Anthony Sadler e Alek Skarlatos. Durante il terribile episodio i tre coraggiosi ragazzi, legati da un’amicizia lunga una vita, iniziata ai tempi della scuola, riuscirono ad unire le loro forze per tentare di immobilizzare il terrorista...

Sotto il segno del pericolo - alle 21.15 su La7

(Azione, thriller, 1994, durata: 138 Min)

Un film di Phillip Noyce, con Harrison Ford, Willem Dafoe, Anne Archer, James Earl Jones, Joaquim de Almeida, Thora Birch, Tom Tammy, Hope Lange, Miguel Sandoval, Ann Magnuson, Donald Moffat, Benjamin Bratt e Henry Czerny.



Trama del Film Sotto il segno del pericolo: L'intrepido Jack Ryan è stato nominato vice direttore dell’intelligence della CIA, che ha il compito di indagare sui traffici del cartello di droga colombiano in America. A volere la formazione della squadra speciale è stato il presidente Bennett, scosso dal ritrovamento dei cadaveri dell’affarista Peter Hardin e della sua famiglia su uno yatch a largo della costa. L’uomo, infatti, è stato giustiziato dai narcotrafficanti per aver rubato 650 milioni di dollari al criminale Ernesto Escobedo.

Dal momento che Ryan viene tenuto all’oscuro del vero motivo che ha spinto il presidente a formare l’intelligence, l’uomo si trova coinvolto in un imprevisto attacco...

Benvenuto Presidente! - alle 21.10 su Rai Movie

(Commedia, 2013, durata: 100 Min)

Un film di Riccardo Milani, con Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Giuseppe Fiorello, Omero Antonutti, Remo Girone, Massimo Popolizio, Michele Alhaique, Cesare Bocci, Franco Ravera, Gianni Cavina e Piera Degli Esposti.



Benvenuto Presidente!: Il trailer ufficiale del film



Trama del Film Benvenuto Presidente!: In un piccolo paesino di montagna vive un uomo dal nome impegnativo: Giuseppe Garibaldi, per tutti Peppino. Ama la pesca, la compagnia degli amici, la biblioteca in cui lavora da precario. E' un ottimista anche se il figlio che lo accusa d'essere un fallito. Un giorno, a causa di un pasticcio dei politici, accade una cosa incredibile: Peppino viene eletto per errore Presidente della Repubblica Italiana...

