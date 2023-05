Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 maggio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 maggio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 9 maggio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 9 maggio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 9 maggio 2023 - Blanca e Cristobal saranno sempre più vicini. I due passeranno sempre più tempo insieme, per curare i malati. Blanca, avendo già avuto il vaiolo da piccola, può fare da infermiera a suo cognato, ma questo particolare e la loro vicinanza – sempre più intima – farà infuriare Doña Dolores. Intanto anche Salvador e Diana faranno di tutto per occuparsi degli affari della fabbrica. Le Silva e tutti i loro cari saranno però preoccupati dalle condizioni di Francisca, che sembra essere troppo debilitata per affrontare la malattia... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dall'8 al 12 maggio 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 9 maggio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 9 maggio 2023 - Roberto cercherà di capire come rimediare con sua moglie. Il Ferri, dopo il confronto serratissimo con la Marina, tenterà di recuperare terreno. Purtroppo per lui la Giordano avrà preso la decisione di andarsene. Intanto Raffaele vorrà rincuorare Ornella, arrabbiata con Giulia. La tensione tra le due amiche ha reso la Bruni molto triste e suo marito vorrà aiutarla in ogni modo possibile. Cerri invece si confiderà con un amico particolare che, con i suoi silenzi, gli darà preziosi consigli... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'8 al 12 maggio 2023.