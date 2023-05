Sei Sorelle Anticipazioni dall'8 al 12 maggio 2023: Francisca tra la vita e la morte. Il vaiolo mette in pericolo le Silva!

Anticipazioni TV

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle. La Soap Spagnola va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 e per l'estate prende il posto de Il Paradiso delle Signore. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate dall'8 al 12 maggio 2023.

Sei Sorelle prende il posto de Il Paradiso delle Signore per l'estate 2023. La Soap Spagnola va in onda alle ore 16.05 su Rai1. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate dall'8 al 12 maggio 2023. Ecco le Anticipazioni: le sorelle Silva sono molto preoccupate per l'epidemia di vaiolo che ha colpito la loro fabbrica e che tiene Francisca tra la vita e la morte. Le ragazze dovranno trovare la forza di superare questo tremendo momento e sperare che la loro amata sorella non le abbandoni. Intanto Blanca passa sempre più tempo con Cristobal, rendendo furente Donna Dolores mentre Diana si rende conto che qualcuno ha rubato dei soldi dalla cassaforte.

Lunedì 8 maggio 2023

Per le sorelle Silva ci sono ancora problemi. La fabbrica è stata messa in quarantena e purtroppo l'epidemia non accenna a scomparire. I malati di vaiolo aumentano e Francisca, contagiata dalla malattia, è ancora convalescente. Gabriel decide di farle visita.

Martedì 9 maggio 2023

Diana, Salvador, Cristobal e Blanca lavorano alacremente per aiutare tutti i loro operai, colpiti dal vaiolo. Blanca si dedica anima e corpo al lavoro di crocerossina e fa da assistente a Cristobal, senza mai lasciare il suo fianco. Donna Dolores non ne è per nulla contenta. La situazione tra la sua futura nuora e il suo figlio minore sta prendendo una brutta piega.

Mercoledì 10 maggio 2023

L'epidemia ha rallentato ovviamente il lavoro in fabbrica ma Salvador riesce a ottenere una proroga per la consegna dell'ordine delle terme. Tutto questo però senza informare Diana, che non sembra essere contenta della decisione del Montaner. Dopo la visita di Gabriel anche Don Luis vuole vedere Francisca e accertarsi delle sue condizioni. Purtroppo per la ragazza, la sua salute non sembra poter migliorare mentre in fabbrica la situazione migliora e la quarantena viene revocata.

Giovedì 11 maggio 2023

Mentre la fabbrica riprende a pieno ritmo e l'epidemia sembra essere un lontano ricordo, a casa Silva, le sorelle sono molto preoccupate. Francisca sta molto male e la sua salute non migliora. Tutti si preparano per darle l'ultimo saluto.

Venerdì 12 maggio 2023

Benjamin torna a lavorare in fabbrica nonostante sia diventando cieco mentre Francisca sembra aver recuperato la sua salute. Piano, piano si riprenderà del tutto. Diana si accorge che nella cassaforte manca del denaro e si convince che qualche operaio possa aver compiuto un furto. Purtroppo il vero colpevole è Salvador, che non trova il coraggio di dirle che è lui il colpevole.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.