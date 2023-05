Un Posto al Sole Anticipazioni dall'8 al 12 maggio 2023: Marina se ne va. Lara passa all'attacco e torna a Palazzo Palladini

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dall'8 al 12 maggio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dall'8 al 12 maggio 2023 su Rai 3, alle 20:50. Negli episodi che vedremo nella settimana: Marina prenderà una decisione decisiva per il suo rapporto con Roberto e Lara ne approfitterà mentre Alberto cercherà di convincere Clara a trasferirsi di nuovo a Palazzo Palladini, per non far vivere suo figlio nel quartiere malfamato dove si trova l'appartamento di Rosa. Tra Franco e Angela continueranno le tensioni mentre Mariella dovrà vedersela con Sasà, offeso per non essere stato invitato alla crociera.

Puntata in onda Lunedì 8 maggio 2023

Marina non può credere a quanto ha scoperto su Roberto. È la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che la spingerà ad affrontare il marito e a prendere una decisione inaspettata. Tra i due scoppierà il delirio. Franco e Angela, dopo aver passato un periodo di tensioni e risentimenti, sembreranno ritrovare la calma ma l'armonia riconquistata potrebbe durare poco, visto che Angela verrà assalita nuovamente da preoccupazioni. Intanto Mariella, prossima a partire in crociera con Guido, Bice e Sergio, viene attaccata da Cerri, furioso per non essere stato invitato e per essere stata escluso.

Puntata in onda Martedì 9 maggio 2023

Il duro confronto con Marina spingerà Ferri a capire cosa stia davvero sbagliando con sua moglie. La Giordano avrà però già preso una decisione drastica e non sembrerà voler cambiare idea. Tra Giulia e Ornella continuerà a esserci tensione per via di De Santis. Raffaele tenterà di aiutare la moglie e le proporrà un'attività per distrarla dalla brutta situazione che sta vivendo con la sua amica. Intanto Sasà, offeso con Mariella, si sfogherà con un conoscente che gli darà dei preziosi consigli, nonostante i suoi silenzi...

Puntata in onda Mercoledì 10 maggio 2023

Per il Caffè Vulcano sembra non esserci pace. Proprio quando le cose sembravano essersi risolte, qualcuno tornerà a minacciare la pace dei titolari. Questa volta chi sarà? Sarà sempre Alberto? Intanto il Palladini, furioso per la fine della sua relazione con Clara e per nulla contento che suo figlio viva in un quartiere pericoloso e popolare come quello in cui si trova la casa di Rosa, proporrà alla Curcio di lasciarle il suo appartamento a Palazzo Palladini. Lara, felice della crisi che ormai pare aver diviso Roberto e Marina, cercherà di farsi sempre più vicina al Ferri, per riconquistarlo.

Puntata in onda Giovedì 11 maggio 2023

Per Bianca sarà l'ora di affrontare un momento molto importante nella vita di ogni giovane ragazza e Giulia le starà molto vicino. Angela e Franco, dopo aver ritrovato in parte l'armonia, si ritroveranno ad affrontare ancora una volta le tensioni. Stavolta le cose prenderanno una brutta piega e potrebbero non risolversi. Alberto intanto insisterà che Clara torni a Palazzo Palladini mentre Micaela dovrà assumersi la responsabilità di aver girato e postato il video che ha rovinato la famiglia della Curcio. Otello proseguirà nell'essere una presenza ingombrante sia al Vulcano che nel palazzo. Renato e Raffaele dovranno trovare un modo per frenarlo.

Puntata in onda Venerdì 12 maggio 2023

Lara sarà pronta a giocarsi il tutto per tutto. Approfittando dell'assenza di Marina, si presenterà a Palazzo Palladini per riprendere il suo posto nella vita di Roberto. Riuscirà a convincere il Ferri a tornare con lei? Intanto Franco e Angela proprio non troveranno un punto di incontro e Bianca dovrà affrontare il momento importante e delicato che sta vivendo contando solo sul supporto di sua nonna Giulia. Filippo e Michele invece discuteranno di dare uno scossone alla programmazione della radio e penseranno di trattare argomenti più leggeri e perché no, pure divertenti.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.