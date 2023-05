Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Roberto cercherà di recuperare con Marina ma lei avrà preso una decisione definitiva: andarsene. Intanto Raffaele starà vicino a Ornella, delusa da Giulia.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 maggio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Roberto cercherà di capire come rimediare con sua moglie. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che il Ferri, dopo il confronto serratissimo con la Marina, tenterà di recuperare terreno. Purtroppo per lui la Giordano avrà preso la decisione di andarsene. Raffaele invece vorrà rincuorare Ornella, arrabbiata con Giulia. La tensione tra le due amiche ha reso la Bruni molto triste e suo marito vorrà aiutarla in ogni modo possibile. Cerri invece si confiderà con un amico particolare che, con i suoi silenzi, gli darà preziosi consigli.

Roberto cerca di recuperare terreno con Marina: Anticipazioni Un Posto al Sole

Marina è sempre più arrabbiata con Roberto. Dopo aver ascoltato la conversazione tra suo marito e la Martinelli, ha deciso di andarsene e la sua sembra una scelta definitiva. Ferri, dopo il confronto serrato con la moglie, tenterà di recuperare terreno ma invano. Marina avrà già fatto le valigie e al suo consorte non rimarrà altro che sperare in un suo prossimo ritorno. Per Lara invece si aprirà una grandiosa opportunità.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele in soccorso di Ornella

Ornella è delusa da Giulia e dal suo comportamento. La dottoressa ha scoperto che la sua amica ha mantenuto un segreto molto importante per la sua carriera e non l'ha avvertita che Luca De Santis avrebbe preso il suo posto come primario. Per la Bruni è stato un duro colpo e da allora non riesce a ritrovare il sorriso e nemmeno la serenità. Raffaele, preoccupato per lei, cercherà di tirarle su il morale, proponendole di scaricare le tensioni con una nuova attività. Riuscirà il Giordano ad aiutare sua moglie?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Sasà consolato da un silenzioso amico

Sasà è furioso con Mariella. Cerri è venuto a sapere che la sua amica ha organizzato un viaggio in crociera solo per lei, Guido, Bice e Sergio. Il vigile si è sentito escluso e non ha sopportato di essere stato dimenticato. Nella puntata di Un Posto al Sole che andrà in onda il 9 maggio 2023, Salvatore si sfogherà e troverà consolazione in un silenzioso amico, che gli darà preziosi consigli. Ma chi sarà questo strano personaggio?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.