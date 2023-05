Sei Sorelle Anticipazioni 9 maggio 2023: Blanca e Cristobal pericolosamente vicini. Dolores è furiosa!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 9 maggio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Blanca e Cristobal passeranno sempre più tempo insieme e questo farà infuriare Doña Dolores. Intanto le condizioni di salute di Francisca peggioreranno.

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 9 maggio 2023, alle ore 16.05 su Rai1, Blanca e Cristobal saranno sempre più vicini. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che i due passeranno sempre più tempo insieme, per curare i malati. Blanca, avendo già avuto il vaiolo da piccola, può fare da infermiera a suo cognato ma questo particolare e la loro vicinanza – sempre più intima – farà infuriare Doña Dolores. Intanto anche Salvador e Diana faranno di tutto per occuparsi degli affari della fabbrica. Le Silva e tutti i loro cari saranno però preoccupati dalle condizioni di Francisca, che sembra essere troppo debilitata per affrontare la malattia.

Blanca e Cristobal pericolosamente vicini: ecco le Anticipazioni di Sei Sorelle del 9 maggio 2023

L'epidemia di vaiolo ha costretto Cristobal a chiudere la Tessuti Silva e a mettere in quarantena pure casa Silva. Il medico si troverà a dover lavorare notte e giorno per impedire che il contagio si propaghi e il suo impegno sarà tantissimo. Per fortuna potrà contare su Blanca, che gli farà da infermiera. La ragazza può infatti stare a contatto con i malati, avendo già contratto la malattia quando era piccola. I due passeranno quindi sempre più tempo insieme e sarà evidente la loro sintonia. Questo farà infuriare Doña Dolores che non gradirà per nulla che la fidanzata di Rodolfo – Blanca ha perdonato il Loygorri – stia accanto a un altro uomo, anche se si tratta di suo cognato.

Anticipazioni Sei Sorelle: Diana e Salvador cercano di salvare la fabbrica

Mentre Blanca e Cristobal si occuperanno di curare gli operai, Diana e Salvador dovranno salvare la fabbrica. I due faranno di tutto per far quadrare i conti e il Montaner finirà per fare un passo che farà infuriare la Silva. Chiederà infatti una proroga alle terme, senza avvertire Diana. I due finiranno, ve lo anticipiamo, per discutere animosamente. Ma i guai non saranno finiti qui. Intanto Don Luis scalpiterà per vedere Blanca. Riuscirà a incontrare la sua amata, come ha fatto Gabriel?

Sei Sorelle Anticipazioni: Le condizioni di salute di Francisca peggiorano

Francisca sta male. Gabriel, nonostante tutto, ha deciso di intrufolarsi a casa Silva per vederla e ha scatenato nella ragazza una grande felicità. Purtroppo però le sue condizioni di salute saranno destinate a peggiorare. La giovane comincerà a non avere più la forza di parlare e aprire gli occhi, tanto che Cristobal sarà costretto ad avvertire le sorelle che la loro amata Francisca è talmente debole che potrebbe non superare la malattia. La cantante troverà le forze per rimettersi in sesto?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dall'8 al 12 maggio 2023

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.