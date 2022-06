Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 giugno 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 giugno 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 8 giugno 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 8 giugno 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 8 giugno 2022 - l'arrivo di Salvador Montaner ha creato un certo scompiglio nel cuore di due delle sorelle Silva. Ma se Diana ha subito mostrato una certa antipatia nei confronti del nuovo direttore della Tessuti Silva, Elisa sembra aver preso la sua prima vera cotta. La ragazzina farà di tutto per attirare l'attenzione di Salvador, scatenando però in Diana una certa preoccupazione. La ragazza infatti penserà che l'infatuazione della sua sorellina sia frutto del comportamento da donnaiolo del nuovo arrivato. Ma purtroppo la verità è ben altra e la piccola Elisa non è più la bambina di un tempo. È cresciuta ed è determinata a farlo capire anche alla sua famiglia. Francisca teme che esibendosi all'Ambigù, tutti possano capire i loro gravi problemi economici. Gabriel le propone una soluzione. Si esibirà sul palco portando una maschera, mantenendo così l'anonimato. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 6 al 10 giugno 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 8 giugno 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 8 giugno 2022 - il comportamento strano di Raffaele, non è passato inosservato. Il Giordano rischia di farsi scoprire e di dover spiegare alla sua famiglia che il clan Argento lo ha preso di mira. Il portiere è però sempre più deciso a non confessare nulla a Ornella, Viola ed Eugenio e vuole mantenere il riserbo almeno sino a quando non avrà trovato, da solo, una soluzione a tutto. Ci riuscirà o alla fine sarà costretto a capitolare? Quello che è certo è che si troverà a dover mentire ai suoi cari, affinché nessuno capisca cosa sta succedendo. Intanto Jimmy deve fare i conti con l'astio che la sua sua famiglia prova per la famiglia di Cristina. Come dei piccoli Giulietta e Romeo, i bambini continuano a frequentarsi e il loro rapporto, da semplice amicizia, potrebbe diventare un primo vero amore. Michele invece decide di tornare in radio e di riprendere il suo vecchio programma. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 6 al 10 giugno 2022.