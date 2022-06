Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 6 al 10 giugno 2022.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 6 al 10 giugno 2022

Puntata in onda Lunedì 6 giugno 2022

Viola e Ornella notano che Raffaele è un po' strano, lui però sceglie, per il momento, di non dire ad Eugenio del ricatto di cui è vittima e decide di affrontare i criminali che minacciano la sua famiglia. Venuta dal padre per un breve soggiorno, Cristina prende male la presenza di Lara e tratta male Jimmy che ripiomba nelle sue pene d'amore.

Puntata in onda Martedì 7 giugno 2022

Oltre a dover gestire le minacce dei camorristi, Raffaele rischia anche di insospettire chi gli sta accanto. Ferri deve spiegare a Cristina il motivo della presenza di Lara in casa. In crisi sentimentale, Jimmy non sa se ascoltare i suggerimenti di Serena o quelli di Micaela.

Puntata in onda Mercoledì 8 giugno 2022

Costantemente sotto minaccia, Raffaele è costretto a mentire alla propria famiglia, ma per quanto ancora riuscirà a custodire il peso di quel ricatto? A dispetto delle profonde differenze tra le rispettive famiglie, Jimmy e Cristina sono sempre più affiatati. Michele torna alla conduzione del suo programma radiofonico.

Giovedì 9 giugno 2022 la Soap non andrà in onda

Puntata in onda Venerdì 10 giugno 2022

Stefano riprende a tormentare Riccardo per la vendita della proprietà di famiglia, portando a conseguenze spiacevoli: il rifiuto del fratello provocherà infatti in lui un picco di nervosismo che finirà col travolgere qualcuno del tutto innocente al Vulcano. Intanto, Raffaele si apre con Elvira sugli ultimi avvenimenti, la donna però potrebbe dargli il consiglio sbagliato. Salvatore, invece, sembra deciso a dare un'altra chance a Bruno, ma Mariella è pronta a tutti pur di impedirglielo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.