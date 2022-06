Sei Sorelle Anticipazioni 8 giugno 2022: Elisa innamorata ma Diana la ostacolerà in ogni modo!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle trame dell'episodio in onda l'8 giugno 2022, Elisa si è innamorata di Salvador ma Diana pensa che sia stato il Montaner a corteggiare la sua dolce e piccola sorellina. Per questo andrà su tutte le furie contro il nuovo direttore.

Scopriamo le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata dell'8 giugno 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: l'arrivo di Salvador Montaner ha creato un certo scompiglio nel cuore di due delle sorelle Silva. Ma se Diana ha subito mostrato una certa antipatia nei confronti del nuovo direttore della Tessuti Silva, Elisa sembra aver preso la sua prima vera cotta. La ragazzina farà di tutto per attirare l'attenzione di Salvador, scatenando però in Diana una certa preoccupazione. La ragazza infatti penserà che l'infatuazione della sua sorellina sia frutto del comportamento da donnaiolo del nuovo arrivato. Ma purtroppo la verità è ben altra e la piccola Elisa non è più la bambina di un tempo. È cresciuta ed è determinata a farlo capire anche alla sua famiglia. Francisca teme che esibendosi all'Ambigù, tutti possano capire i loro gravi problemi economici. Gabriel le propone una soluzione. Si esibirà sul palco portando una maschera, mantenendo così l'anonimato.

Anticipazioni Sei Sorelle: Salvador Silva fa strage di cuori nella famiglia Silva

Adela e Diana hanno preso una decisione difficile. Le ragazze hanno scelto di gestire la fabbrica del padre senza l'aiuto di nessuno ma soprattutto senza rivelare che Don Fernando è morto. Per fare questo hanno però dovuto assumere un nuovo direttore per la fabbrica, in modo che nessuno – in paese – cominciasse a sospettare qualcosa e storcesse il naso nel vedere sei donne occuparsi di faccende esclusivamente maschili. La scelta per il nuovo direttore è ricaduta su Salvador Montaner, un donnaiolo incallito, presentatosi al ricevimento per il fidanzamento di Blanca. Il ragazzo, lo abbiamo visto, ha immediatamente avuto a che fare con Diana. La secondogenita di casa Silva ha da subito messo le cose in chiaro e ha dichiarato di non gradire, per nulla, la sua presenza. Ma se per Diana, l'assunzione del Montaner è un grande sbaglio per un'altra delle sorelle sembra essere la decisione migliore, presa sino a quel momento. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Elisa non solo sarà felice di conoscere Salvador ma comincerà a innamorarsene perdutamente. Per la piccola di casa si tratterà del suo primo vero amore.

Elisa innamorata ma Diana è furiosa in Sei Sorelle Anticipazioni 8 giugno 2022

L'arrivo di Salvador ha fatto scoppiare di gioia il cuore della giovane Elisa. La piccola di casa si è innamorata a prima vista del nuovo direttore della Tessuti Silva e sembra non avere occhi che per lui. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la ragazza farà di tutto per attirare l'attenzione del Montaner e finirà per coinvolgere il gentile Carlitos – suo amico di infanzia, palesemente attratto da lei – in un piano per passare del tempo con lui. Le Anticipazioni ci rivelano però che i giochetti di Elisa saranno presto smascherati dallo stesso Salvador che correrà immediatamente ad avvertire le sorelle di quanto sta succedendo. La reazione di Diana sarà piuttosto piccata. La secondogenita non solo andrà su tutte le furie contro la sorellina e cercherà di metterla in guardia e di allontanarla da un uomo fin troppo anziano per lei ma comincerà a pensare che la colpa sia tutta di Salvador. Si convincerà infatti che sia stato lui ad attrarla in qualche modo.

Sei Sorelle Anticipazioni: Gabriel aiuta Francisca

Francisca ha fatto un grosso sacrificio per aiutare la sua famiglia. La ragazza ha rinunciato alle lezioni con il famoso pianista Luis Civantos e ha deciso di cantare nel locale dei genitori di Gabriel. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la ragazza avrà però paura di affrontare il pubblico e di essere soggetto a critiche. Tutti infatti si chiederanno come mai una Silva sia “costretta” a cantare in quel locale e il segreto della famiglia potrebbe essere messo in pericolo. Gabriel troverà però la soluzione. Francisca si esibirà con una maschera sul viso e fingeranno sia un'artista misteriosa, arrivata da lontano.

