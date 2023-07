Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 7 luglio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 luglio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, seguiremo le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 7 luglio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 7 luglio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 7 luglio 2023 - le cose si complicheranno per Adela, ma non soltanto per lei. Carolina denuncerà German per averla abbandonata e aver lasciato la loro casa, mentre Celia comincerà le terapie. Intanto Cristobal, dopo aver scoperto i sentimenti di Blanca, le chiederà di stare con lui. Solo così rinuncerà a partire per il Marocco. Elisa invece, per preparare la festa del suo debutto, tornerà a casa... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 7 luglio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 7 luglio 2023 - Viola continuerà a evitare di passare del tempo da sola insieme a Eugenio. Questo comportamento, ormai evidente a tutti, potrebbe portare i due a vivere una crisi stavolta insanabile. Intanto Michele e Silvia saranno in ansia per Rossella. La ragazza non riuscirà a nascondere la sua preoccupazione per lo strano rapporto che si è creato con Luca De Santis, ma anche con Riccardo, che non vuole aiutarla. La ragazza troverà sollievo solo nella sua nuova amica Ada. Proprio quest’ultima sarà tra le corteggiarci di Nunzio e Ross cercherà di fare da cupido tra i due... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

