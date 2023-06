Un Posto al Sole Anticipazioni dal 3 al 7 luglio 2023: Viola ed Eugenio, matrimonio al capolinea!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 3 al 7 luglio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 3 al 7 luglio 2023 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 3 luglio 2023

In seguito all’incontro-scontro con Eduardo, Alberto fa pressione su Clara, la quale s’interroga con amarezza su che cosa sarebbe meglio fare per lei e per il piccolo Federico. Intanto, un’operazione di polizia rischia di mettere nei guai Eduardo, la Curcio, e Rosa. Marina e Roberto, invece, sono sempre più distanti, mentre Lara tenta di tenere a bada Ida, la quale, pur di ricongiungersi con il piccolo Tommaso, è pronta a compiere un gesto inaspettato. Nel frattempo, Mariella, fomentata da Guido, inizia a sospettare che Bufalotto sia in realtà suo nipote Castrese, e comincia ad indagare.

Puntata in onda Martedì 4 luglio 2023

Benché Ida rappresenti per lei un problema, Lara non smette di provare a guadagnare terreno con Roberto. Intanto, Giulia si ritrova involontariamente ad alimentare i sensi di colpa di Rosa, mentre Clara si prepara ad un nuovo faccia a faccia con Alberto; giungerà forse alla conclusione che la cosa migliore da fare sia mettere un punto alla sua frequentazione con Eduardo? Castrese, invece, sta provando a sfuggire all’interrogatorio di Mariella. Tuttavia, sta iniziando a pensare che forse sia giunto il momento di dire la verità.

Puntata in onda Mercoledì 5 luglio 2023

Lara è riuscita a mettere in crisi il matrimonio tra Marina e Roberto, ed è addirittura riuscita a convincere Ida che la cosa migliore sia che diventi la baby-sitter del piccolo Tommaso. La bionda, sulla scia dell'entusiasmo, finisce per provocare per l’ennesima volta la sua rivale in amore. Intanto, Rosa fa di tutto per aiutare il fratello, e nel mentre Castrese fa coming out con Mariella.

Puntate in onda Giovedì 6 luglio 2023

Viola continua a sottrarsi a tutti quei momenti in cui potrebbe restare sola con Eugenio. Quest’ultimo, che se ne è accorto, non ne può più del suo atteggiamento. Intanto, Marina è ancora più convinta che la cosa migliore da fare sia tenere Roberto lontano dalla sua vita. Lara, infatti, è riuscita a farle trarre questa conclusione con le sue parole al veleno. Renato, invece, viene dimesso dall’ospedale, mentre Luca accorcia le distanze con Giulia, e al contempo continua a maltrattare Rossella.

Puntata in onda Venerdì 7 luglio 2023

Michele e Silvia sono preoccupati per Rossella, la quale non ha pace da quando Luca è diventato il nuovo primario. Per fortuna, la Graziani junior trova conforto nella sua amica, Ada. Quest’ultima, però, è piuttosto interessata a Nunzio; incredibilmente, la giovane farà da Cupido tra i due. Intanto, tra Viola ed Eugenio le cose si complicano ulteriormente: il loro matrimonio sembra ormai giunto al capolinea.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.