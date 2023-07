Un Posto al Sole Anticipazioni 7 luglio 2023: Viola ed Eugenio di nuovo in crisi. Stavolta è definitivo?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 luglio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che tra Viola ed Eugenio tornerà la tempesta e i due finiranno di nuovo in crisi. Intanto Michele e Silvia saranno preoccupati per Rossella.

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 luglio 2023 su Rai3, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Viola continuerà a evitare di passare del tempo da sola insieme a Eugenio. Questo comportamento, ormai evidente a tutti, potrebbe portare i due a vivere una crisi stavolta insanabile. Intanto Michele e Silvia saranno in ansia per Rossella. La ragazza non riuscirà a nascondere la sua preoccupazione per lo strano rapporto che si è creato con Luca De Santis ma anche con Riccardo, che non vuole aiutarla. La ragazza troverà sollievo solo nella sua nuova amica Ada. Proprio quest’ultima sarà tra le corteggiarci di Nunzio e Ross cercherà di fare da cupido tra i due.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola ed Eugenio in crisi definitiva?

Il riavvicinamento tra Viola ed Eugenio è durato molto poco. I sospetti di Ornella si stanno rivelando più che corretti. La Bruni ha capito che tra sua figlia e suo genero le cose proprio non vanno e che nonostante tutta la loro buona volontà, il loro matrimonio non è tornato sereno come un tempo. Qualcosa tra loro si è rotto e nella puntata di Un Posto al Sole, in onda il 7 luglio 2023, sarà sempre più evidente che Viola non vuole passare del tempo da sola con suo marito e che fa di tutto affinché questo non succeda. Eugenio, accortosi di questo, inizierà a non sopportarlo più e tra loro, saranno sempre più evidenti i segni di crisi. Questa volta riusciranno a dirsi addio per sempre e a non fingere che vada tutto bene?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele e Silvia preoccupati per Rossella

Rossella è ko a causa di Luca De Santis e del suo comportamento nei suoi confronti. Il nuovo primario del San Filippo sembra non stimare il lavoro della dottoressa Graziani e, per questo motivo, ha deciso di tenerla d’occhio. Una decisione che ha messo Ross veramente in difficoltà e che le ha mostrato un lato inaspettato di Riccardo. Il Crovi, invece di aiutarla, sta facendo di tutto per evitarla e per non mettersi in mezzo, non volendo inimicarsi Luca, come successo con Ornella. Tutto questo ha allertato Michele e Silvia, che cercheranno non solo di stare vicino alla loro figlia ma di capire cosa spinga davvero il De Santis ad avercela così tanto con la Graziani.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella fa da cupido tra Nunzio e Ada

Nunzio ha fatto colpo ma non su Rossella. Sembra che il bacio tra la Graziani e il Cammarota sia stato archiviato totalmente e che la ragazza abbia ancora occhi solo per Riccardo. A conferma di tutto questo vedremo Rossella fare da Cupido tra Ada, la sua nuova amica e confidente, e il giovane chef. Ma siamo sicuri che poi, vedendoli insieme, Ross non ne sarà gelosa e capirà di provare davvero qualcosa per il suo amico? Lo vedremo!

