Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 7 luglio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Carolina denuncerà German per abbandono del tetto coniugale mentre Cristobal chiede a Blanca di stare con lei.

Le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 7 luglio 2023, ci rivelano che le cose si complicheranno sia per Adela, che per Blanca e Celia. Nell’episodio della Soap in onda alle ore 16.05 su Rai1, Carolina denuncerà German per averla abbandonata e aver lasciato la loro casa mentre Celia comincerà le terapie. Cristobal, dopo aver scoperto i sentimenti di Blanca, le chiederà di stare con lui. Solo così rinuncerà a partire per il Marocco. Intanto Elisa, per preparare la festa del suo debutto, tornerà a casa.

Anticipazioni Sei Sorelle: Carolina denuncia German

Dopo l’arresto di Adela, German ha deciso di schierarsi completamente a favore della Silva e di fare un passo molto importante: lasciare Carolina e la loro casa. Il Rivera si è quindi trasferito in una locanda, insieme a suo figlio ma purtroppo sua moglie non glielo lascerà fare. Furiosa contro di lui, lo denuncerà alla polizia per abbandono del tetto coniugale e questo porterà grandissimi guai a German, che se la vedrà molto brutta.

Sei Sorelle Anticipazioni: Cristobal chiede a Blanca di stare con lui

Blanca ha confessato di amare Cristobal. Dopo averlo rivelato alla sorella, la ragazza ha deciso di informare anche il diretto interessato, che le dirà di ricambiare i suoi sentimenti. Il dottore farà però una richiesta molto precisa alla Silva. Se lei vorrà davvero che lui non parta per il Marocco con Marina, dovrà decidere di stare con lui e lasciare quindi Rodolfo. Cosa deciderà di fare Blanca? Sarà capace di rompere nuovamente il suo fidanzamento con il maggiore dei Loygorri e vivere la sua storia d’amore con il suo vero innamorato, oppure per evitare altri scandali, rinuncerà a lui?

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Celia comincia le cure

Le Silva hanno assunto uno psichiatra per aiutare Celia a guarire dai suoi mali. Il dottor Uribe ha promesso di poter aiutare la Silva, che comincerà le cure. Non sarà di certo facile superare questo momento difficile e doloroso ma Celia sarà convinta ad andare fino in fondo, cosa che le costerà molto caro. Intanto Elisa, per preparare la festa per il suo debutto, tornerà a casa. Il suo rientro non farà piacere a tutte le sue sorelle, soprattutto non dopo quello che ha fatto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 3 al 7 luglio 2023.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.