Sei Sorelle Anticipazioni dal 3 al 7 luglio 2023: Adela viene arrestata. Blanca confessa di amare Cristobal!

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Sei Sorelle in onda dal 3 al 7 luglio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Sei Sorelle, in onda dal 3 al 7 luglio 2023 su Rai 1, come sempre a partire dalle 16:05. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 3 luglio 2023

Cristobal viene scarcerato. Marina, che lo aveva lasciato, gli chiede di dimostrarle il suo amore partendo con lei in Marocco. Intanto, Rodolfo decide di continuare il suo fidanzamento con Blanca. Adela, invece, essendosi addossata la responsabilità per la falsificazione del certificato di morte di Don Fernando, finisce in manette. Nel frattempo, le altre sorelle si prendono cura di Celia, la quale ha tentato il suicidio, e valutano se sia il caso di consultare uno psichiatra.

Puntata in onda Martedì 4 luglio 2023

Rodolfo chiede a Blanca di domandare perdono a Donna Dolores. Intanto, Celia finalmente si sveglia, mentre Adela è ancora in carcere; German va a trovarla. Cristobal, invece, fa sapere alla famiglia di essere in partenza per il Marocco con Marina in qualità di medico volontario dell’esercito.

Puntata in onda Mercoledì 5 luglio 2023

Le sorelle Silva assumono il Dottor Uribe, uno psichiatra, per aiutare Celia. Intanto, Diana vuole pagare la cauzione di Adela e prova a racimolare il denaro necessario. Quest’ultima, nel mentre, subisce le umiliazioni della compagnia di cella. Nel frattempo, Elisa chiede a Salvador di accompagnarla il giorno del suo debutto in società, che è sempre più vicino. Infine, Blanca racconta a Rodolfo come è andato l’incontro con Donna Dolores, e poi viene a sapere che Cristobal è in partenza per il Marocco. La giovane non la prende per niente bene.

Puntate in onda Giovedì 6 luglio 2023

Adela non vuole cedere a Don Ricardo le sue quote dell’azienda, anche se questo potrebbe essere l’unico modo per uscire di prigione. Intanto, Elisa si vanta con Diana della sua nuova vita con lo spietato zio, che per lei è il padre biologico. Blanca, invece, confessa alla sorella maggiore il suo amore per Cristobal, in partenza con Marina per il Marocco. Nel frattempo, Francisca viene aggredita da un cliente dell’Ambigù.

Puntata in onda Venerdì 7 luglio 2023

Carolina denuncia German per abbandono del tetto coniugale. Intanto, Cristobal propone a Blanca di fare un patto: se non vuole che parta per il Marocco con Marina, allora lei deve accettare di stare con lui. Elisa, invece, per organizzare il suo debutto in società, torna a casa Silva. Nel frattempo, Celia inizia la terapia.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai1.