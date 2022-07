Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 7 luglio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 luglio 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 7 luglio 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 7 luglio 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 7 luglio 2022 - il misterioso ammiratore di Adela continua a mandarle mazzi di fiori, tutti i giorni. La Silva comincia però a essere infastidita da questa invasione di doni, tanto più che in città già circolano pettegolezzi sul suo conto. La ragazza sarà costretta a metterle a tacere prima che sia troppo tardi. Intanto cresce la complicità tra Diana e Salvador, nonostante le bugie del Montaner. Tra i due scocca un appassionato bacio sotto gli occhi di Elisa. Don Luis ottiene una prestigiosa audizione per Francisca. La ragazza riuscirà a parteciparvi? Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 7 luglio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 7 luglio 2022 - mentre Marina è pronta a lasciare Napoli per passare le vacanze a Procida, Lara continua a macchinare il suo perfido piano. La Martinelli vuol far credere a tutti che la sua gravidanza proceda bene anche se si tratta di una menzogna bella e buona. Intanto Raffaele è sempre più in crisi. Ormai consapevole di non poter più mantenere i suoi segreti e costringere Viola e diventare sua complice, il Giordano dovrà prendere una decisione molto difficile, che gli farà molto male. Bianca è determinata a conquistare Antonello. La ragazzina escogita un modo per avvicinarsi a lui e sfrutta un'iniziativa ambientalista, che sembra proprio fare al caso suo. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

