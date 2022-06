Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 7 giugno 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 giugno 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 7 giugno 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 7 giugno 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 7 giugno 2022 - le sorelle Silva non sono ancora riuscite a trovare i fondi necessari per pagare le paghe arretrate dei loro lavoratori. La situazione diventa ogni giorno più preoccupante e in fabbrica si respira aria di sciopero. La crisi della Tessuti Silva è dietro l'angolo. Diana non ha però intenzione di demordere. Il suo piglio combattivo e la sua abilità manageriale, la spingono a sottoporre alle sorelle un'idea, lavorare tutte in fabbrica come sta facendo Celia? Non solo darebbero il buon esempio ai propri operai ma potrebbero addirittura arrivare a diminuire il costo della manodopera e a recuperare del tempo sulla produzione. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 7 giugno 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 7 giugno 2022 - Raffaele è in crisi. Le minacce dei camorristi si fanno sempre più pesanti e pericolose. Il nervosismo del Giordano finisce per attirare l'attenzione di qualcuno. Ma chi? Roberto deve spiegare a sua figlia Cristina perché Lara si sia trasferita a casa loro. Non sarà un'impresa molto facile; il Ferri deve trovare le parole giuste per non turbare la sua piccolina. Jimmy intanto continua a soffrire le sue pene d'amore. Il bambino non sa cosa fare con Cristina ma soprattutto non sa se dare retta ai consigli di Serena o di Micaela. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

