Scopriamo le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle trame dell'episodio in onda il 7 giugno 2022 vedremo che Diana proporrà alle sorelle una soluzione per impedire che si scateni lo sciopero in fabbrica. Lei e le altre dovranno cominciare a lavorare in fabbrica

Vediamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 7 giugno 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: le sorelle Silva non sono ancora riuscite a trovare i fondi necessari per pagare le paghe arretrate dei loro lavoratori. La situazione diventa ogni giorno più preoccupante e in fabbrica si respira aria di sciopero. La crisi della Tessuti Silva è dietro l'angolo. Diana non ha però intenzione di demordere. Il suo piglio combattivo e la sua abilità manageriale, la spingono a sottoporre alle sorelle un'idea, lavorare tutte in fabbrica come sta facendo Celia? Non solo darebbero il buon esempio ai propri operai ma potrebbero addirittura arrivare a diminuire il costo della manodopera e a recuperare del tempo sulla produzione.

Anticipazioni Sei Sorelle: Adela e Diana al salvataggio dell'azienda

Adela è disperata e con lei anche Diana. Le due sorelle maggiori si sono rimboccate le maniche per trovare un escamotage per salvare l'azienda. Mentre Diana ha spinto Don Aurelio a farsi anticipare una grossa somma di denaro per procedere all'acquisto dei panni verdi per i tavoli da gioco, Adela ha avuto un colloquio piuttosto avvilente con German Rivera. L'obiettivo era quello, e lo è tutt'ora, di non perdere la Ville de Paris. Il locale è infatti uno dei migliori clienti per la Tessuti Silva e con cui rischia di chiudere però i rapporti, a causa dei ritardi con la produzione. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che le sorelle Silva, anche in questa puntata, cercheranno di trovare altro denaro – arrivando addirittura a vendere alcuni oggetti di famiglia – per evitare che in fabbrica cresca il malcontento.

Diana propone alle sorelle di lavorare in fabbrica in Sei Sorelle Anticipazioni 7 giugno 2022

I lavoratori della Tessuti Silva non percepiscono lo stipendio da diverso tempo. In fabbrica si respira un'aria tesa e Jesus – lo scagnozzo di Don Ricardo – sta facendo di tutto per sobillare i suoi compagni e portarli a voltare le spalle alle Silva. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che per dare un taglio a questa situazione, Diana farà una proposta molto particolare alla sua famiglia. La ragazza proporrà ad Adela, Francisca e addirittura a Blanca, di lavorare in azienda personalmente. Così facendo non solo potrebbero riconquistare la fiducia dei loro operai ma anche ridurre notevolmente i costi.

Sei Sorelle Anticipazioni: L'idea di Diana potrebbe diventare pericolosa

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che l'idea di Diana verrà accolta da Adela e ovviamente da Celia, la prima tra le sorelle ad aver pensato di lavorare personalmente in fabbrica. Ci sarà però un ostacolo da superare: imparare a maneggiare le macchine dell'azienda, che le ragazze non conoscono minimamente. Ad aiutarle ci penseranno Petra e Miguel, che cercheranno però di mettere le Silva sull'attenti, sulla pericolosità del loro lavoro. E in effetti la tragedia sembra essere dietro l'angolo.

