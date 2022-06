Un Posto al Sole Anticipazioni 7 giugno 2022: Raffaele in pericolo. Lello Valsano lo ha in pugno!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 7 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Raffaele sempre più in crisi. Riuscirà a raccontare tutto alla sua famiglia? Roberto deve invece spiegare a Cristina perché Lara si è trasferita a casa da loro.

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 7 giugno 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Raffaele è in crisi. Le minacce dei camorristi si fanno sempre più pesanti e pericolose. Il nervosismo del Giordano finisce per attirare l'attenzione di qualcuno. Ma chi? Roberto deve spiegare a sua figlia Cristina perché Lara si sia trasferita a casa loro. Non sarà un'impresa molto facile; il Ferri deve trovare le parole giuste per non turbare la sua piccolina. Jimmy intanto continua a soffrire le sue pene d'amore. Il bambino non sa cosa fare con Cristina ma soprattutto non sa se dare retta ai consigli di Serena o di Micaela.

Raffaele in pericolo in Un Posto al Sole Anticipazioni 7 giugno 2022

Raffaele è sempre più preoccupato. Cresce in lui l'ansia a causa delle minacce del clan Argento. Lello Valsano lo ha preso di mira e con lui tutta la sua famiglia. Si tratta di una vendetta contro Eugenio, il magistrato colpevole di aver sgominato buona parte della sua banda e dei suoi loschi traffici. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Giordano cercherà ancora di tenere nascosto a tutti, quanto sta succedendo. Né Nicotera né Ornella e Viola dovranno essere messe al corrente, almeno per ora. Ma qualcuno a lui vicino, si renderà conto che qualcosa non va. Di chi si tratterà?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto spiega a Cristina perché Lara abita con loro

Un ritorno inaspettato ha sconvolto Lara e Roberto. Cristina è tornata a Napoli per passare del tempo insieme a suo padre. La bambina non ha gradito però la presenza della Martinelli a casa del suo papà. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la piccola, infastidita dal terzo incomodo che sembra aver preso un po' troppo spazio nella vita di Roberto, comincerà a remarle contro. Il Ferri dovrà quindi spiegare – trovando le giuste parole – perché la donna si è trasferita da loro e dovrà pure raccontarle che c'è un fratellino in arrivo. Come la prenderà Cristina?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Jimmy a un bivio. Cristina sì o Cristina no?

Il ritorno a Napoli di Cristina ha riacceso la fiamma del giovane cuore di Jimmy. Il piccolo Poggi, ancora invaghito della biondissima Ferri, non può resistere al suo fascino. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il ragazzino non saprà però che fare. Da una parte infatti ci sarà Serena e dall'altra ci sarà Micaela, sua madre. Entrambe le donne cercheranno di dargli preziosi consigli ma questo non farà altro che rendere Jimmy ancora più confuso. Qual è la decisione più giusta da prendere?

