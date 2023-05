Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 30 maggio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 maggio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 30 maggio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 30 maggio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 30 maggio 2023 - Francisca non darà retta alle sue sorelle e deciderà di tornare a cantare all'Ambigù, nonostante ci sia la seria possibilità che sulla sua famiglia si scateni uno scandalo. La sua decisione farà infuriare Blanca. Intanto Elisa rimarrà sempre più colpita da Carlitos, mentre Rosalia, in un momento di sconforto, riprenderà in mano i pochi ricordi che le sono rimasti di sua figlia. Marceditas la troverà in lacrime... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 30 maggio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 30 maggio 2023 - per Lara si metterà male. Ida si presenterà a Palazzo Palladini per riprendersi Tommaso e la Martinelli potrebbe essere presto scoperta. Tutti i suoi piani staranno per essere svelati davanti a Roberto o riuscirà a prendere tempo? Intanto Guido e Mariella, superati i momenti critici, riusciranno a godersi la crociera. Il Del Bue rischierà però di finire di nuovo nei guai a causa delle idee trasgressive di Massaro. Manuela, invece, delusa da Niko, potrebbe rimettersi in sesto, grazie al fascino di Costabile, il fratello di Speranza, da cui rimarrà colpita... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

