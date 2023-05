Un Posto al Sole Anticipazioni 30 maggio 2023: Ida bussa a Palazzo Palladini. Lara non ha più scampo?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 30 maggio 2023, ci rivelano che nella puntata in onda alle ore 20.50 su Rai3, per Lara si metterà male. Ida si presenterà a Palazzo Palladini per riprendersi Tommaso e la Martinelli potrebbe essere presto scoperta. Tutti i suoi piani staranno per essere svelati davanti a Roberto o riuscirà a prendere tempo? Intanto Guido e Mariella, superati i momenti critici, riusciranno a godersi la crociera. Il Del Bue rischierà però di finire di nuovo nei guai a causa delle idee trasgressive di Massaro. Manuela, delusa da Niko, potrebbe rimettersi in sesto, grazie al fascino di Costabile, il fratello di Speranza, da cui rimarrà colpita.

Ida bussa a Palazzo Palladini: Anticipazioni Un Posto al Sole del 30 maggio 2023

Ida non ha gettato la spugna e nemmeno ha cambiato idea. La ragazza è determinata a riprendersi il suo Tommaso e, visto che Lara non vuole sentire ragioni, ha deciso di presentarsi direttamente a Palazzo Palladini. La ragazza busserà alla porta della Martinelli, mettendola in grande difficoltà. La sua presenza non lascerà indifferenti gli inquilini del palazzo e metterà Lara con le spalle al muro. Ida non solo rischierà di rovinarle i piani ma potrebbe farlo proprio davanti a Roberto. La malefica bionda tenterà di convincerla a non rivelare a nessuno il suo segreto. Ci riuscirà?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella e Guido si godono le vacanze

La crociera di Mariella e Guido procede nel migliore dei modi e l'Altieri è persino riuscita a lasciarsi alle spalle i dissidi con Cerri. I due vigili si stanno godendo le vacanze e sembra che niente possa disturbare la loro felicità. Niente tranne Massaro. Il marito di Bice finirà per coinvolgere il povero Guido nelle sue solite faccende “trasgressive” e per metterlo di nuovo in difficoltà con Mariella. Il buon Del Bue dovrà trovare al più presto una soluzione per tirarsi fuori dai guai, più o meno illeso.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela affascinata da Costabile

Manuela ha il cuore a pezzi. Niko è stato lapidario con lei e le ha detto di non essere in alcun modo interessato ad avere una storia d'amore. La Cirillo ci ha sperato sino alla fine ma il Poggi ha alla fine confermato i dubbi di sua sorella Micaela. Ma per Manu potrebbe essere in arrivo il “principe azzurro”. La ragazza rimarrà stregata dal fascino di Costabile, il fratello di Speranza, che potrebbe convincerla a dimenticare il bell'avvocato.

