Sei Sorelle Anticipazioni dal 29 maggio al 2 giugno 2023: Francisca e Gabriel escono allo scoperto!

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate dal 22 al 26 maggio 2023.

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate dal 29 maggio al 2 giugno 2023. Ecco le Anticipazioni delle puntate:

Puntata di Lunedì 29 giugno 2023

A casa Silva bussa Raimundo il cugino di Merceditas, che chiede alla donna di aiutarlo a nascondersi, dopo aver disertato l'esercito. Adela rivela a Diana di aver raccontato a Mauro la verità sui loro problemi economici mentre Donna Dolores incontra finalmente Marina, la fidanzata di Cristobal. Petra, dopo aver trovato le lettere scritte da sua madre, prega Celia di aiutarla a leggerle.

Puntata di Martedì 30 maggio 2023

Francisca non intende ascoltare le sue sorelle e torna a esibirsi all'Ambigù, decidendo persino di togliersi la maschera. Intanto tra Elisa e Carlitos le cose vanno sempre meglio mentre Rosalia riprende in mano i pochi ricordi che le rimangono della figlia e Merceditas la trova mentre sta piangendo.

Puntata di Mercoledì 31 maggio 2023

L'esibizione a volto scoperto di Francisca, ha fatto infuriare Rodolfo. Il Loygorri, fuori di sé, impone a Blanca di fare qualcosa per fermare la sorella. A Madrid già si parla di lei. Adela si prende carico del debito di Mauro ma per aiutarlo e non pesare sulla sua famiglia, decide di vendere tutti i suoi averi.

Puntata di Giovedì 1° giugno 2023

Cristobal dimette Salvador ma gli consiglia di non tornare a casa dei suoi ma di passare la convalescenza a Madrid, a casa Silva. Bejamin è molto arrabbiato con Petra che ha voluto a tutti i costi mettersi alla ricerca di sua madre e Celia è persino riuscita a trovare il suo indirizzo. Elisa è sempre più attratta da Carlitos mentre Francisca si trasferisce a casa di Gabriel. Blanca informa le sorelle che Donna Dolores intende organizzare una festa in suo onore ma senza invitare Francisca, per far tacere le voci che ormai circolano in tutta la città.

Puntata di Venerdì 2 giugno 2023

Merceditas cerca di convincere Rosalia, ultimamente molto pensierosa, ad accogliere in casa sua suo cugino Raimundo, che ha disertato il servizio militare. Intanto Celia e Petra hanno cercato invano a Cuenca la madre della dell'operaia; le due tornano in città. Josefa, la donna che cercano, si presenta a sorpresa a Madrid e Celia corre a informare la sua amica. Dopo aver baciato German, Adela si sente in colpa e promette di non finire di nuovo tra le braccia dell'uomo mentre Gabriel chiede ai genitori il permesso per poter uscire ufficialmente con Francisca. Blanca comincia ad andare d'accordo con Marina mentre Sofia rivela ad Elisa che tra lei e Carlitos è tutto finito.

