Un Posto al Sole Anticipazioni dal 29 maggio al 2 giugno 2023: Ida a Palazzo Palladini. Lara trema!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 29 maggio al 2 giugno 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 29 maggio al 2 giugno 2023 su Rai 3, alle 20:50. Negli episodi che vedremo nella settimana: Mariella e Guido riusciranno a godersi la loro crociera nonostante Massaro mentre Manuela sarà affascinata da Costabile ma non avrà il coraggio di rimettersi in gioco dopo l'ennesima delusione avuta da Niko. Ida si presenterà a Palazzo Palladini e metterà Lara in difficoltà. I suoi piani verranno svelati?

Puntata in onda Lunedì 29 maggio 2023

Con Marina ancora lontana da Napoli e con nessuna intenzione di tornare a casa, Lara continuerà a portare avanti i suoi piani per riconquistare Ferri e rafforzare la sua presenza nella sua vita. La Martinelli però non ha fatto bene i conti con Ida. La mamma di Tommaso sarà pronta a presentarsi a Palazzo Palladini, mettendola in grande difficoltà. E così farà. Manuela invece si illuderà che tra lei e Niko possa esserci un riavvicinamento e che stavolta le cose possano andare bene tra loro. Si tratterà però di una mera convinzione. La Cirillo sta per avere una grossa delusione.

Puntata in onda Martedì 30 maggio 2023

Ida è arrivata a Palazzo Palladini e Lara deve trovare il modo di gestire la presenza della donna a casa sua. La Martinelli cercherà di convincerla a non svelare il loro segreto ma riuscirà a farle cambiare idea e a farla rinunciare a Tommaso. Intanto Mariella e Guido si godono la loro crociera, che ha fatto dimenticare all'Altieri, almeno per il momento, i dissidi con Cerri. Il Del Bue però dovrà stare attento a non cadere ancora nelle trappole di Massaro. I propositi trasgressivi del marito di Bice potrebbero mettere di nuovo nei guai il vigile. Manuela invece rimarrà stregata dal fascino di Costabile. Riuscirà a dimenticare Niko?

Puntata in onda Mercoledì 31 maggio 2023

Nonostante le insistenze di Lara, Ida non intende lasciarle Tommaso e rivuole a tutti i costi suo figlio. La donna rischierà di smascherare tutti i piani della Martinelli e di farlo davanti a Roberto. Manuela, nonostante sia affascinata da Costabile, non si sentirà pronta per rimettersi in gioco in amore. La delusione per Niko fa ancora tanto male. Guido, accusato di infedeltà per colpa di Sergio, dovrà convincere Mariella che lui è innocente e che la situazione in cui si trova è tutta responsabilità di Massaro.

Puntata in onda Giovedì 1 giugno 2023

Angela e Franco sono pronti a partire e Giulia dovrà prepararsi a salutarli. La Poggi dovrà fare ricorso a tutta la sua forza per non farsi prendere dalla nostalgia ma saprà già che la partenza dei Boschi le farà vivere una profonda solitudine. Intanto Mariella e Guido, chiarita la questione “tradimento”, continueranno a godersi le vacanze ma qualcuno a Napoli, comincerà a sentire la mancanza dell'Altieri. Luca invece affronterà una situazione molto complessa e di disagio emotivo. Questo farà pensare che il nuovo primario possa dover far fronte, molto presto, a un grave problema di salute.

Puntata in onda Venerdì 2 giugno 2023

La Soap non va in onda.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.