Sei Sorelle Anticipazioni 30 maggio 2023: Francisca si toglie la maschera all'Ambigù. Blanca si vendicherà!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 30 maggio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Francisca tornerà a esibirsi all'Ambigù e si toglierà persino la maschera. Intanto Rosalia piangerà la scomparsa di sua figlia.

Le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata in onda il 30 maggio 2023 alle ore 16.05 su Rai1, ci rivelano che Francisca non darà retta alle sue sorelle e deciderà di tornare a cantare all'Ambigù, nonostante ci sia la seria possibilità che sulla sua famiglia si scateni uno scandalo. La sua decisione farà infuriare Blanca. Intanto Elisa rimarrà sempre più colpita da Carlitos mentre Rosalia, in un momento di sconforto, riprenderà in mano i pochi ricordi che le sono rimasti di sua figlia. Marceditas la troverà in lacrime.

Francisca si toglie la maschera all'Ambigù: Anticipazioni Sei Sorelle 30 maggio 2023

Francisca è sotto accusa. Un articolo di giornale – pubblicato dopo la segnalazione di Don Luis – ha messo la Silva in grande difficoltà e ha svelato il suo grande segreto. Le sorelle sono furiose con lei per aver nascosto una simile verità e non vogliono che lei torni a esibirsi all'Ambigù per nessuna ragione. Tra le ragazze, Blanca è quella più arrabbiata di tutte. La giovane teme che Donna Dolores e la famiglia Loygorri la ripudino a causa della cantante e arriverà persino a minacciare la sorella, per evitare che la metta di nuovo in cattiva luce. Ma la passione di Francisca per il canto, la porterà a tornare a calcare il palco della locanda dei genitori di Gabriel e a levarsi la maschera durante lo spettacolo, uscendo definitivamente allo scoperto, stanca di doversi sempre nascondere.

Anticipazioni Sei Sorelle: Elisa e Carlitos sempre più vicini

Elisa si sta lentamente riprendendo dal suo infortunio, più serio di quello che sembrava all'inizio. La ragazza non ha abbandonato il suo desiderio di debuttare al più presto e sembra non essere molto attenta alle difficoltà che le sue sorelle stanno attraversando. La giovane Silva non si curerà neanche di non tradire la fiducia della sua amica Sofia. Non si fa infatti scrupoli di rafforzare il suo rapporto con Carlitos, di cui parrà essere sempre più invaghita e con cui scambierà qualche bacio.

Sei Sorelle Anticipazioni: Rosalia distrutta dai ricordi

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 30 maggio 2023, scopriremo qualcosa in più sulla fidata Rosalia. La governante di casa Silva nasconde un segreto e un grande dolore: la perdita di sua figlia. Merceditas, nell'episodio, la troverà in lacrime mentre riprenderà in mano gli unici ricordi rimasti della sua piccola. Ma che cosa è successo alla bambina? Che fine ha fatto? Vi anticipiamo che presto questo mistero verrà svelato e lascerà le Silva senza parole.

