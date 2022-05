Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 30 maggio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 maggio 2022.

Nuovo appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 30 maggio 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 30 maggio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 30 maggio 2022 - Madrid 1913, Adela, Blanca, Diana, Francisca, Celia ed Elisa sono le sorelle Silva Torrealba, eleganti e raffinate giovani, pronte a entrare in società. Il loro padre, Don Fernando, è il proprietario di un'azienda tessile ed è molto fiero delle sue ragazze. Tutti in casa si preparano a un momento molto speciale. Blanca sta per fidanzarsi con Rodolfo, rampollo della ricca famiglia Loygorri. Purtroppo però la festa è destinata ad avere diversi intoppi. Ai festeggiamenti si presenta Salvador Montaner, un giovane aitante e che non sembra passare inosservato. Ma a guastare l'idillio ci si metterà un evento terribile, che sarà destinato a travolgere le vite delle sei sorelle. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 30 maggio al 3 giugno 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 30 maggio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 30 maggio 2022 - Lara ha deciso di lasciare Napoli per proseguire indisturbata la sua gravidanza. Roberto però decide di farle una proposta inaspettata. Che le parole di Filippo abbiano colto nel segno? Intanto Nicotera porta avanti la sua lotta contro il clan di Tregara. Eugenio deve però riportare la pace anche a casa sua. La sua famiglia è infatti scossa dagli ultimi eventi e il magistrato avrà il compito di rasserenare gli animi. La strana vicinanza con Michele ricreatasi negli ultimi giorni, spinge Silvia a raggiungere Giancarlo a Bari. Il Vulcano verrà affidato a Samuel e Nunzio. Sarà una scelta azzeccata? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 30 maggio al 3 giugno 2022.