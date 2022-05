Sei Sorelle Anticipazioni 30 maggio 2022, Prima Puntata: Le sorelle Silva sconvolte da una morte improvvisa

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1, che prenderà il posto de Il Paradiso delle Signore. Vediamo cosa rivelano le trame del primo episodio - del 30 maggio 2022 - in cui conosceremo le sorelle Silva e il loro sfortunato padre, Don Fernando.

Un nuovo appuntamento ci aspetta nel pomeriggio di Rai1. Il Paradiso delle Signore sarà sostituito da Sei Sorelle. Ma scopriamo le Anticipazioni della nuova soap spagnola, in onda a partire dalle 15.55. Ecco le Trame del primo episodio: Madrid 1913, Adela, Blanca, Diana, Francisca, Celia ed Elisa sono le sorelle Silva Torrealba, eleganti e raffinate giovani, pronte a entrare in società. Il loro padre, Don Fernando, è il proprietario di un'azienda tessile ed è molto fiero delle sue ragazze. Tutti in casa si preparano a un momento molto speciale. Blanca sta per fidanzarsi con Rodolfo, rampollo della ricca famiglia Loygorri. Purtroppo però la festa è destinata ad avere diversi intoppi. Ai festeggiamenti si presenta Salvador Montaner, un giovane aitante e che non sembra passare inosservato. Ma a guastare l'idillio ci si metterà un evento terribile, che sarà destinato a travolgere le vite delle sei sorelle.

Anticipazioni Sei Sorelle: Conosciamo le sorelle Silva

Madrid 1913, le sorelle Silva sono sei bellissime donne, pronte a fare il loro ingresso in società. La maggiore Adela è una figura materna per le piccole di casa ed è la più giudiziosa tra tutte. La seguono, in ordine di età, Blanca e Francisca; la prima dolce e gentile, la fidanzata perfetta la seconda invece dall'animo artistico e dalla voce melodiosa. Diana, Celia ed Elisa sono invece le minori. Diana ha mostrato, sin dalla giovinezza, uno spirito imprenditoriale e una grande testardaggine mentre Celia è tutto l'opposto, lei è gentile e intellettuale. Elisa è la piccolina di casa e in quanto tale, è la più fragile. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che tutte loro affronteranno dei grossi cambiamenti e dovranno far fronte alle avversità causate da un evento luttuoso, che sconvolgerà le loro vite.

Blanca si fidanza in Sei Sorelle Anticipazioni 30 maggio 2022

A casa Silva Torrealba si respira un'aria gioiosa. Blanca ha trovato l'uomo dei suoi sogni e sta per fidanzarsi con Rodolfo, figlio di Dolores Loygorri del Amo e rampollo della ricca famiglia di banchieri. Don Fernando, il padre delle Silva, è felicissimo per la sua bellissima figlia e non vede l'ora di imparentarsi con i Loygorri. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano però che il party per festeggiare il fidanzamento subirà alcuni strani intoppi. Alla festa si presenterà Salvador Montaner, un giovane sfrontato quanto affascinante, che darà subito fastidio all'intelligente Celia. Durante la serata però qualcos'altro rischierà di rovinare i piani. Don Fernando verrà avvertito che nel suo ufficio è stato appena compiuto un furto. L'uomo deciderà di controllare di persona cosa sia stato trafugato, cercando di nascondere il suo turbamento.

Sei Sorelle Anticipazioni: Don Fernando muore

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Don Fernando, seguito da Celia, raggiungerà il suo ufficio. Entrato da solo nello stabile, capirà che molti documenti importanti sono stati trafugati e, in preda al panico, comincerà a sentirsi male. Purtroppo questo malessere gli impedirà di prendere i suoi medicinali e completamente senza controllo, finirà per cadere dal primo piano, sbattendo rovinosamente la testa. Celia si accorgerà di quanto successo e chiamerà in soccorso Cristobal, il fratello medico di Rodolfo. Purtroppo il dottore non potrà fare altro che constatare la morte di Don Fernando ma la ferrea Adela prenderà una decisione che lascerà tutti senza parole. Nessuno potrà rivelare quanto è appena successo!

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.