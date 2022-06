Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 30 giugno 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 giugno 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 30 giugno 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 30 giugno 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 30 giugno 2022 - German è furioso. Carolina sta diffondendo parecchi pettegolezzi sulle sorelle Silva ed è ora di piantarla. Il sarto affronterà sua moglie, costringendola a fermarsi. Il suo ultimatum funzionerà o la consorte continuerà a dare preziose informazioni a Donna Dolores. Intanto Adela decide di confidare alle sorelle il suo grande segreto. La primogenita di Don Fernando confesserà che il matrimonio con il suo defunto marito è stato terribile. Don Ricardo continua a tessere le sue trame e Salvador, sotto minaccia, è costretto a prendere una terribile decisione. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 30 giugno 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 30 giugno 2022 - Chiara è sicura di aver trovato la soluzione ai suoi problemi. La ragazza vorrebbe darsi alla fuga all'estero ed è pronta a mettere in pratica il suo piano. Deve però convincere Nunzio a sostenerla e a partire insieme a lei. Cosa deciderà di fare il Cammarota? Le cose potrebbero non andare come da entrambi previsto. Jimmy si trova in grande difficoltà. Il bambino si è messo nei guai inseguendo Cristina e si ritrova in un quartiere sconosciuto. Tra Clara e Alberto è tornata una forte sintonia e la Curcio sembra aver trovato nel suo ex compagno – finalmente – un appoggio mentre Mariella, decisa a risolvere le cose, farà da paciere tra Speranza e Samuel ma per farlo dovrà cedere a una strana richiesta da parte del Piccirillo. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

