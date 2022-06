Un Posto al Sole Anticipazioni 30 giugno 2022: Clara pronta a fuggire. Nunzio la seguirà?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 30 giugno 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Chiara è sicura di aver trovato la soluzione ai suoi problemi. La ragazza vorrebbe darsi alla fuga all'estero ed è pronta a mettere in pratica il suo piano. Deve però convincere Nunzio a sostenerla e a partire insieme a lei. Cosa deciderà di fare il Cammarota? Le cose potrebbero non andare come da entrambi previsto. Jimmy si trova in grande difficoltà. Il bambino si è messo nei guai inseguendo Cristina e si ritrova in un quartiere sconosciuto. Tra Clara e Alberto è tornata una forte sintonia e la Curcio sembra aver trovato nel suo ex compagno – finalmente – un appoggio mentre Mariella, decisa a risolvere le cose, farà da paciere tra Speranza e Samuel ma per farlo dovrà cedere a una strana richiesta da parte del Piccirillo.

Chiara pronta alla fuga in Un Posto al Sole Anticipazioni 30 giugno 2022

La proposta di Chiara ha spiazzato Nunzio. La Petrone ha trovato una soluzione a tutti i suoi problemi: la fuga all'estero. Sicura di aver finalmente risolto tutti i suoi drammi e di avere una chance per rifarsi una vita, la ragazza è ora pronta a mettere in pratica le sue idee. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Chiara cercherà di convincere il fidanzato a darle una mano e perché no, anche a partire con lei. La loro storia d'amore potrebbe continuare senza ostacoli anche se questo vorrebbe dire, dover dare l'addio alla propria famiglia. Nunzio dovrà pensarci su e molto bene. Le cose però sembreranno non andare come previsto. Qualcosa di inaspettato sta per abbattersi su di loro.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Jimmy in pericolo!

Il cuore di Jimmy batte molto forte per la piccola Cristina. I due bambini sembrano davvero molto affiatati ma è venuto il momento di salutarsi. Il Poggi non vuole però rassegnarsi a separarsi dalla sua innamorata e per questo finirà per mettersi nei guai. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il figlio di Niko vivrà dei momenti di grande pericolo. Si troverà in un quartiere sconosciuto e in una situazione pericolosa. Chi riuscirà a portarlo in salvo? Intanto tra Alberto e Clara sembra tornata la passione. I due sono molto affiatati e la Curcio si è accorta di poter contare inaspettatamente sull'aiuto del suo ex compagno.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella in soccorso di Speranza e Samuel

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Mariella continuerà a doversi occupare di Speranza e Samuel. I due ragazzi, a causa di Espedito, hanno avuto dei momenti di grande tensione. L'Altieri, stanca di vedere la nipote e il suo fidanzato in grande difficoltà e in lite, farà da paciere tra loro. Per riportare la pace dovrà però cedere a una strana richiesta del Piccirillo. Di cosa si tratterà ed Espedito ne verrà a conoscenza?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.