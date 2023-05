Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 maggio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 maggio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 29 maggio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 29 maggio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 29 maggio 2023 - Petra chiederà a Celia di aiutarla a far luce su un mistero molto particolare della sua vita. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che l'operaia domanderà alla Silva di darle una mano a leggere le lettere mandate da sua madre. Poi pungolerà suo padre affinché l'uomo le spieghi una volta per tutte, il motivo del suo abbandono. Intanto a casa Silva busserà il cugino di Merceditas, scappato dal paese per evitare la chiamata alle armi. Adela invece confesserà a Diana di aver rivelato a Mauro dei loro problemi finanziari e Donna Dolores riuscirà a incontrare Marina, come desiderava. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 29 maggio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 29 maggio 2023 - Manuela si illuderà che tra lei e Niko possa esserci un riavvicinamento. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la Cirillo rimarrà nuovamente delusa dal Poggi, che le confermerà di non volere una storia d'amore con lei e di non averci neanche pensato. La delusione per la gemella di Micaela, sarà grandissima. Intanto Lara, con Marina ancora lontana da Napoli, continuerà a mettere in atto i suoi piani. Peccato però che Ida non abbia cambiato per nulla idea su Tommaso e voglia riprendersi suo figlio, presentandosi – questa volta – direttamente a Palazzo Palladini. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

