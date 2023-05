Sei Sorelle Anticipazioni 29 maggio 2023: Celia aiuta Petra a trovare sua madre!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 29 maggio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Petra chiederà a Celia di aiutarla con sua madre mentre Adela confesserà a Diana di aver confidato a Mauro i loro segreti.

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 29 maggio 2023, alle ore 16.05 su Rai1, Petra chiederà a Celia di aiutarla a far luce su un mistero molto particolare della sua vita. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che l'operaia domanderà alla Silva di darle una mano a leggere le lettere mandate da sua madre. Poi pungolerà suo padre affinché l'uomo le spieghi una volta per tutte, il motivo del suo abbandono. Intanto a casa Silva busserà il cugino di Merceditas, scappato dal paese per evitare la chiamata alle armi. Adela invece confesserà a Diana di aver rivelato a Mauro dei loro problemi finanziari e Donna Dolores riuscirà a incontrare Marina, come desiderava.

Celia aiuterà Petra a ritrovare sua madre: Sei Sorelle Anticipazioni

Petra ha deciso di rompere il suo fidanzamento con Miguel e si trova a gestire una situazione piuttosto ingarbugliata con suo padre Benjamin, ancora in convalescenza dopo l'epidemia. L'operaia ha scoperto la verità su sua madre e ha ora in mano le sue lettere, inviate dalla donna, dopo che se n'è andata. Petra chiederà aiuto a Celia per leggerle e la Silva le prometterà di darle una mano anche a ritrovarla. Ma prima, Benjamin sarà messo sotto torchio. Dovrà spiegare perché ha tenuto nascosta una simile notizia.

Anticipazioni Sei Sorelle: Merceditas riceve la visita di suo cugino

A casa Silva la tensione è alle stelle a causa di Francisca e del suo segreto ormai svelato. Blanca è furiosa con lei e vorrebbe che la sorella dimenticasse l'Ambigù per sempre. La cantante non sarà per nulla d'accordo con lei e farà di tutto per non rinunciare ai suoi sogni. Intanto alla porta della grande villa delle sei sorelle, busserà Raimundo, il cugino di Merceditas. Il ragazzo è fuggito dal paese per non andare in guerra e chiederà alla cameriera di dargli asilo, per non essere trovato. Ma aiutare un disertore potrebbe causare nuovi guai alla famiglia di Adela.

Sei Sorelle Anticipazioni: Donna Dolores incontra Marina

Adela ha confessato a Mauro la verità sulla sua famiglia, nonostante avesse promesso a Blanca di non dire nulla. La Silva confiderà quanto appena fatto a Diana, desiderosa di avere un appoggio da una delle sue sorelle e poi prenderà un'altra decisione molto importante per il suo futuro. Intanto Donna Dolores riuscirà a incontrare Marina, come voleva. Il loro incontro avrà un risultato inaspettato.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.